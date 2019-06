Γερμανική Βουλή: Διέκοψαν τον Σόιμπλε και έπεσαν... «νεκροί» διαμαρτυρόμενοι για το κλίμα (Video)

Διαμαρτυρία die-in (κατά την οποία οι συμμετέχοντες ξαπλώνουν κάτω υποδυόμενοι τα πτώματα) διοργάνωσε μια ομάδα περίπου 20 ακτιβιστών στην γερμανική βουλή.



Οι νεαροί φοιτητές θέλησαν να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον δραστικό τρόπο για τα ανεπαρκή μέτρα της γερμανικής κυβέρνησης ως προς την κλιματική αλλαγή.

Η διαμαρτυρία σημειώθηκε εχθές κατά τη διάρκεια μιας ειδικής συνεδρίασης της Bundestag με τίτλο «Νεολαία και Βουλή», στην οποία παρευρίσκονταν πολλοί φοιτητές.

Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είκοσι άτομα σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, κατευθύνθηκαν στον χώρο μπροστά από την έδρα του προέδρου της Bundestag και ξάπλωσαν μπροστά του, παριστάνοντας τους νεκρούς.

Την ίδια ώρα, άλλοι ακτιβιστές ξεδίπλωσαν ένα αυτοσχέδιο πανό που έγραφε «Η πολιτική σας για το κλίμα ισούται με καταστροφή».

