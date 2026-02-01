search
01.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

01.02.2026

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

Σάλος έχει ξεσπάσει με βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει την διοίκηση της «Βιολάντα» να απειλεί και να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα των εργαζομένων από τον χώρο του εργοστασίου. 

Το περιστατικό έγινε μάλιστα πριν από δύο μήνες και η διοίκηση κάλεσε ακόμη και την αστυνομία για να εμποδίσει τους εκπροσώπους εργαζομένων να επισκεφτούν το εργοστάσιο προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους για τις εκλογές τους.

Το γεγονός ότι έγινε τόσο πρόσφατα και δείχνει τη στάση της διοίκησης, προκαλεί οργή.

«Αυτή είναι η αλυσίδα του προαναγγελθέντος εγκλήματος, εργοδοσία – κράτος – κυβέρνηση, μαζί μετέτρεψαν το εργοστάσιο σε τάφο για πέντε εργάτριες, βαφτίζοντας την εργοδοτική ασυδοσία και τρομοκρατία “επιχειρηματικό θαύμα”, “πρότυπο επιτυχίας” και “επενδυτικό πνεύμονα”» αναφέρει το ΠΑΜΕ.

«Οι 201 νεκροί εργάτες από εργοδοτικά εγκλήματα μέσα στο 2025 φανερώνουν πως όταν πρόκειται για τα κέρδη της η εργοδοσία είναι αδίστακτη, δεν διστάζει να θυσιάσει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή. Το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» πρέπει να απαντηθεί επιθετικά, δυναμώνοντας την οργάνωση στα συνδικάτα. Μόνο η παρουσία των συνδικάτων στους χώρους δουλειάς, μπορεί να επιβάλει μέτρα υγείας και ασφάλειας και να προστατεύσει τη ζωή των εργαζομένων ώστε να γυρνάνε ζωντανοί στις οικογένειες και τα σπίτια τους» προσθέτουν.

