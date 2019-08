Ούτε στην Κολομβία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη ενός δισ. ευρώ στο Αμβούργο (Video)

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν 4,5 τόνους κοκαΐνης αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο λιμάνι του Αμβούργου, η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.

Αξιωματούχος των τελωνείων του Αμβούργου, στη βόρεια Γερμανία, εξήγησε πως στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκε πριν από δύο εβδομάδες ένα ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο που είχε μεταφερθεί με πλοίο από την πρωτεύουσα της Ουρουγάης Μοντεβίδεο κι είχε προορισμό την Αμβέρσα στο Βέλγιο.

Four and a half tons of #cocaine confiscated in #Hamburg *STILLS*#Germany pic.twitter.com/GyeFdWsWe5