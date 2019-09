Ο άγνωστος Μπόρις Τζόνσον: Οι αριστοκρατικές ρίζες, η οθωμανική καταγωγή, η αμύθητη περιουσία

Στις 44 ημέρες που μεσολάβησαν αφότου στρογγυλοκάθισε στη Ντάουνινγκ Στριτ ο Μπόρις Τζόνσον κατάφερε να προκαλέσει μια τεράστια πολιτική θύελλα στη Βρετανία, να επιτείνει το αδιέξοδο του Brexit και να γίνει ο πιο αποτυχημένος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας του καταγράφοντας απανωτές ήττες στις πρώτες του ψηφοφορίες στη Βουλή.

Ποιος είναι όμως ο αμφιλεγόμενος Βρετανός πρωθυπουργός με την μεγάλη περιουσία και τις αριστοκρατικές ρίζες , που απειλεί να ρίξει στα βράχια τη χώρα του με άτακτο Brexit στις 31 Οκτωβρίου -έστω κι αν η προοπτική αυτή φαίνεται προς το παρόν να απομακρύνεται με τις κινήσεις των αντιπάλων του στο Κοινοβούλιο;

Οι αριστοκρατικές ρίζες του Μπόρις Τζόνσον φθάνουν μέχρι το βασιλιά Γέωργιο Β΄

Γεννημένος στις 19 Ιουνίου 1964 στο Μανχάταν από μια πλούσια βρετανική οικογένεια της υψηλής τάξης ο Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ Τζόνσον, όπως είναι το πλήρες όνομά του , μπορεί να καυχάται όχι μόνον για τον πολιτικό πατέρα του, και την περιουσία του, αλλά και για τις αριστοκρατικές οικογενειακές του ρίζες που φθάνουν μέχρι τον βασιλιά Γέωργιο Β΄. Έχει όμως και τουρκική κληρονομιά, στην οποία πολλοί αποδίδουν και το ιδιαίτερο ξανθό χρώμα των μαλλιών του.

Η τουρκική κληρονομιά, η Κιρκάσια οδαλίσκη του προγόνου και το ξανθό μαλλί του Τζόνσον

ους ισχυρισμούς, ωστόσο, ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός κληρονόμησε το χρώμα αυτό από μια Κιρκάσια σκλάβα (από τη σημερινή νότια Ρωσία), που φέρεται να αγόρασε ο προπάππος του ως οδαλίσκη, για να την παντρευτεί στη συνέχεια, τους απορρίπτουν κατηγορηματικά οι κάτοικοι του χωριού Κάλφατ του Τσάνκιρι της κεντρικής Τουρκίας, απ’ όπου έλκει την καταγωγή του ο προπάππος του Τζόνσον. «Ουδέποτε ακούσαμε κάτι τέτοιο», λέει ο Μπαϊράμ Ταβουκτσού, ο πρόεδρος του χωριού» «Ακούγεται παρατραβηγμένο και δεν εξηγεί γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα τόσο πολλοί ξανθοί εδώ πέρα».

Πριν από τέσσερις γενιές ο πρόγονος του Τζόνσον, Χατζή Αχμέτ Ριζά Εφεντί ήταν ένας επιτυχημένος έμπορος που μετακόμισε από το Καλφάτ στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα. Εκεί γεννήθηκε κι ο γιος του και προπάππος του Τζόνσον, ο Αλί Κεμάλ. Η οικογένεια κράτησε την επαφή με το πατρικό στο Καλφάτ, αλλά ο Αλί Κεμάλ εξελίχθηκε σε δημοσιογράφο, διπλωμάτη και για ένα σύντομο διάστημα έγινε και υπουργός της κυβέρνησης του τελευταίου σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σπούδασε στην Ευρώπη, όπου γνώρισε την Αγγλοελβετίδα Γουίνιφρεντ Μπρουν και την παντρεύτηκε το 1903.

Έξι χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο παππούς του Μπόρις Τζόνσον, Οσμάν Γουίλφρεντ Κεμάλ, αλλά η μητέρα του πέθανε λίγο αργότερα. Ο Αλί Κεμάλ εμπιστεύτηκε την ανατροφή του γιου και της κόρης του στην πεθερά του, Μάργκαρετ Τζόνσον στην Αγγλία και επέστρεψε στην πατρίδα του πριν τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών του σουλτάνου, αλλά επειδή υποστήριξε την μετατροπή της Τουρκίας σε βρετανικό προτεκτοράτο ο Αλί Κεμάλ συνελήφθη το 1922 και καθ’ οδόν προς την Άγκυρα προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο, εθνικιστές που επεδίωκαν την ίδρυση του τουρκικού κράτους τον έσυραν απ’ το τρένο και τον λίντσαραν. Ο γιος του, που υιοθέτησε το επώνυμο της γιαγιάς του, μεγάλωσε στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ το 1940.

Ωστόσο, παρά τη φήμη του προπάππου του ως «προδότη» και τα παλαιότερα σχόλια του ίδιου του νυν πρωθυπουργού για τους Τούρκους που θα μεταναστεύσουν μαζικά στη Βρετανία, αν η τελευταία παραμείνει στην ΕΕ, στην γενέτειρα του προπάππου του χαίρει μεγάλης εκτίμησης.

Οι ελιτίστικες σπουδές στο Ήτον και την Οξφόρδη

Ο Μπόρις Τζόνσον φοίτησε στο European School of Brussels, στο Ashdown House School αλλά και στο πιο φημισμένο ιδιωτικό σχολείο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ήτον, όπου οι συμμαθητές του τον αντιμετώπιζαν σαν διασημότητα, αλλά το διδακτικό προσωπικό τον επιτιμούσε συχνά για την έλλειψη οργάνωσης και προσοχής στη λεπτομέρεια. Στη συνέχεια φοίτησε και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου έπιασε φιλίες με τον Ντέιβιντ Κάμερον -τον κατοπινό πρωθυπουργό της Βρετανίας – κι έγιναν αμφότεροι μέλη του λεγόμενου “Bullingdon Club” -μιας λέσχης αποτελούμενης αποκλειστικά από άρρενες -ως επί το πλείστον απογόνους της βρετανικής αριστοκρατίας- γνωστής για τις φασαρίες που έκανε σε εστιατόρια.

Η αμφιλεγόμενη καριέρα του Μπόρις Τζόνσον στη δημοσιογραφία

Η επαγγελματική καριέρα του Μπόρις Τζόνσον δεν ξεκίνησε στην πολιτική, αλλά στη δημοσιογραφία. Στις αίθουσες σύνταξης έμαθε τον τρόπο σκέψης του εκλογικού σώματος, αλλά απολύθηκε από την πρώτη του δουλειά στους Τάιμς του Λονδίνου, επειδή επινόησε μια δήλωση. Μετά την απόλυσή του πήγε στη Daily Telegraph, αφού ήταν φίλος με τον τότε αρχισυντάκτη της, Μαξ Χάστινγκς, που είχε επίσης φοιτήσει στην Οξφόρδη και εξελίχθηκε σε ανταποκριτή της συντηρητικής εφημερίδας στις Βρυξέλλες.

Με τις ευρωσκεπτικιστικές ανταποκρίσεις του από το αρχηγείο της ΕΕ -αλλά και αναληθή ρεπορτάζ, όπως ότι η Κομισιόν σκόπευε να απαγορεύσει τις... ίσιες μπανάνες και τα βρετανικά λουκάνικα - συνέβαλε στην ενίσχυση της ευρω-φοβίας στη Βρετανία. «Όλα όσα έγραφα από τις Βρυξέλλες είχαν αυτή την εντυπωσιακή, εκρηκτική επίδραση στους Τόρηδες και μου έδιναν αυτή την παράξενη αίσθηση εξουσίας», είπε κάποτε ο Τζόνσον αναπολώντας την εποχή εκείνη. Γρήγορα εξελίχθηκε σε «αστέρι» της πτέρυγας των ευρωσκεπτικιστών στο Συντηρητικό Κόμμα, μιας περιθωριακής ομάδας την εποχή εκείνη. Το 2001 εξελέγη βουλευτής, αλλά στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός και μέσω των συχνών εμφανίσεών του στη σατιρική εκπομπή του BBC “Have I Got News For You, όπου έκανε επίδειξη της ευφράδειας που είχε καλλιεργήσει στο Ήτον.

Η κατάκτηση της δημαρχίας του Λονδίνου

Στις δημοτικές εκλογές του Λονδίνου το 2008, ο Τζόνσον νίκησε τον αντίπαλό του του Εργατικού Κόμματος, τον Κεν Λίβινγκστον, γνωστό και ως «κόκκινο Κεν» χάρη στις ψήφους κυρίως από τα πλούσια προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με μια βιογραφία του «προσπαθούσε συχνά να επιβάλει την ανωτερότητά του σε υφισταμένους και επισκέπτες του κατατροπώνοντάς τους σε παρτίδες πινγκ πονγκ πάνω στο δημαρχιακό γραφείο». Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του βρέθηκε αντιμέτωπος με τις μεγάλες ταραχές του Λονδίνου το 2011, απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ στις δημόσιες συγκοινωνίες και εισήγαγε τα νέου τύπου λεωφορεία, την ενοικίαση ποδηλάτων και τα τελεφερίκ στον Τάμεση. Το 2012, εξελέγη και πάλι δήμαρχος του Λονδίνου, με αντίπαλο ξανά τον Λίβινγκστον και επόπτευσε τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Η μετέπειτα καριέρα του Μπόρις Τζόνσον

Το 2015 ο Μπόρις Τζόνσον εξελέγη βουλευτής για το Άξμπριτζ εντ Σάουθ Ράισλιπ, αποχωρώντας από δήμαρχος το επόμενο έτος. Εκείνη τη χρονιά πρωτοστάτησε στην εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ που επισφραγίστηκε από τη νίκη των ευρωσκεπτικιστών στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

Έγινε Υπουργός Εξωτερικών υπό την Τερέζα Μέι, αλλά παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2018, αντιδρώντας στη στρατηγική που ακολουθούσε η Μέι στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για το Brexit. Στο διάστημα που ακολούθησε συνέχισε να της πριονίζει συστηματικά την καρέκλα, μέχρι τις 23 Ιουλίου που ανέλαβε ο ίδιος πρωθυπουργός. Πόσο θα καταφέρει να παραμείνει ακόμη στο πόστο του είναι άλλο θέμα...

Η περιουσία, τα ακίνητα, τα βιβλία κι οι μισθοί που ζαλίζουν

Να πεινάσει πάντως αποκλείεται σε περίπτωση που λήξει άδοξα, όπως προβλέπουν ή ελπίζουν πολλοί- η θητεία του στην πρωθυπουργία.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth η προσωπική περιουσία του Μπόρις Τζόνσον εκτιμάται στα 1,64 εκατ. στερλίνες. Οι ετήσιες απολαβές του ως βουλευτού μέχρι τον περασμένο Απρίλιο έφθαναν τις 79,468 λίρες, χώρια τα λογής επιδόματα για τη λειτουργία του γραφείου του, τους μισθούς των υπαλλήλων του, τα έξοδα των κατοικιών του στην εκλογική του περιφέρεια και στο Λονδίνο. Ο μισθός του εκτοξεύτηκε στις 149.400 λίρες από τη στιγμή που μετακόμισε στη Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με τη Daily Mail, ενώ απολαμβάνει κι άλλα προνόμια, όπως η πρωθυπουργική κατοικία, άλλες επίσημες κατοικίες, η λιμουζίνα με τον σοφέρ κτλ. Πριν αναλάβει πρωθυπουργός έπαιρνε 275.000 λίρες το χρόνο (!) από τη Daily Telegraph για την εβδομαδιαία στήλη του στην εφημερίδα. Όταν έγινε υπουργός Εξωτερικών παραιτήθηκε, βέβαια, από την εφημερίδα αλλά επαναπροσλήφθηκε μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση Μέι. Ο Μπόρις ξόδευε κάπου δέκα ώρες το μήνα για να γράφει μια στήλη 1.100 λέξεων, πράγμα που σημαίνει ότι πληρωνόταν κατά μέσο όρο 2,291 λίρες την ώρα για να αρθρογραφεί.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Μπόρις Τζόνσον έγραψε τουλάχιστον τέσσερα βιβλία και πρόσθεσε στο λογαριασμό του άλλες 49,642 λίρες από τα συγγραφικά δικαιώματα και τις πωλήσεις αντιτύπων μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2017 και του περασμένου Ιουνίου.

Το 2009 αγόρασε ένα πενταόροφο κτίριο έναντι 2,3 εκατ. λιρών στο Ίσλινγκτον του κεντρικού Λονδίνου. Πρόσφατα έβαλε πωλητήριο στο σπίτι έναντι 3,75 εκατ. λιρών και σύμφωνα με ειδικούς αναμένεται να βγάλει κάπου 700.000 λίρες κέρδος από την πώλησή του. Στην ίδια ακριβή περιοχή είχε αγοράσει το 1999 έναντι 470.000 λιρών ένα ακόμη σπίτι το οποίο πούλησε δέκα χρόνια αργότερα βάζοντας στην τσέπη 1,2 εκατ. λίρες. Επίσης έχει ένα μερίδιο τουλάχιστον 20% σε ακίνητο στο Σόμερσετ.

