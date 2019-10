Στενός συνεργάτης Ερντογάν για Συρία: «Όπως κάναμε το 1974 στην Κύπρο» (Video)

«Ο "κινητήρας" του Ισλαμικού κόσμου είναι η Τουρκία, ο τουρκικός στρατός είναι ο τελευταίος στρατός του Ισλάμ, προχωρούμε στην εισβολή στη Συρία παρά τις αντιρρήσεις των Αμερικανών και των Ρώσων, όπως κάναμε το 1974 στην Κύπρο. Σήμερα είμαστε πιο ισχυροί», αναφέρει ο Emrullah Isler, στενός συνεργάτης του Ερντογάν.

The engine of the Islamic world is #Turkey, Turkish army is the last army of Islam, we are engaging our offensive in #Syria despite Americans and Russians, we did #Cyprus operation in 1974, today we're more powerful, says Emrullah Isler, #Erdogan's close confidante. pic.twitter.com/LFcsiD5hcG