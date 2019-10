Η αγαπημένη ηθοποιός επέλεξε να ανεβάσει ως πρώτη φωτογραφία μία εικόνα με τα «Φιλαράκια» Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ Λε Μπλανκ, ο Μάθιου Πέρι, ο Ντέιβιντ Σουίμερ. Σημειώνεται, δε, πως είναι η πρώτη τους κοινή πόζα μετά από πολλά χρόνια.

Η εικόνα αυτή κατάφερε και πήρε σε λίγες μόλις ωρες περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια «like».

Στο πρώτο της post στο Instagram έγραφε: «And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM».