Στο συνέδριο του Economist με τον υπουργό Ναυτιλίας συζητήθηκαν θέματα της Ατζέντας 2030

Θέματα που αφορούν την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη που καλύπτει όλο το φάσμα των ανθρώπινων δράσεων, συζητήθηκαν στις εργασίες του συνέδριου "Third Economist Sustainability Summit for South East Europe and the Mediterranean" στο οποίο συμμετείχε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των 17 στόχων του ΟΗΕ, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε αρχικά στον 4ο στόχο που αφορά την ποιοτική εκπαίδευση, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης με σκοπό την ποιοτική ενίσχυση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ναυτιλιακού τομέα.

Αναφερόμενος στον 5ο στόχο που αφορά την ισότητα των φύλων, ο υπουργός επεσήμανε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ΙΜΟ, έχει αφιερώσει την φετινή χρονιά στην γυναίκα της ναυτιλίας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της στην βιομηχανία της θάλασσας και υπογράμμισε ότι επίκειται η συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας σκοπός της οποίας θα είναι η αναβάθμιση και ισχυροποίηση του ρόλου των γυναικών στη ναυτιλία.

Για τον 9ο στόχο που ακουμπά στο κομμάτι της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των υποδομών ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσβλέπει στην εξέλιξη των λιμανιών της χώρας σε ατμομηχανές ανάπτυξης.

"Στόχος είναι η άμεση αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας για τους οποίους αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες μελέτες βιωσιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, για τον κάθε ένα ξεχωριστά" ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε στον 14ο στόχο, ο οποίος αφορά τη ζωή στο νερό, μέσω της πρόληψης και σημαντικής μείωσης όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης.

Με γνώμονα το νέο Κανονισμό του ΙΜΟ ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από την 01-01-2020 με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και τις εκπομπές οξειδίων του θείου από τα ποντοπόρα πλοία, τα οποία θα πρέπει να μειώσουν τα οξείδια του θείου κατά 85%, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η ελληνική πλευρά, ανταποκρινόμενη πλήρως στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, έχει καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις και ιδέες, που θα πρέπει εξετασθούν σε βάθος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα καύσιμα αυτά θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας της διεθνούς συνθήκης SOLAS, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πληρωμάτων των πλοίων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.