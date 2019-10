Ποσά που προκαλούν ίλιγγο κερδίζουν οι ακριβοπληρωμένοι σταρ του NBA- 9ος ο Αντετοκούνμπο

Οι απολαβές των παικτών του NBA έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη τα τελευταία χρόνια, με τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος ωστόσο να κερδίζουν στην παρούσα φάση της καριέρας τους περισσότερα χρήματα από τα εκτός γηπέδων συμβόλαιά τους, παρά από τις επιδόσεις τους στο τερέν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του LeBron James, που βρίσκεται στην κορυφή των πιο καλοπληρωμένων παικτών του NBA για τη σεζόν 2019-2020, οι απολαβές από χορηγίες είναι υπερδιπλάσιες από τον μισθό ύψους 270 εκατ. δολαρίων που έχει λάβει στα 16 χρόνια της καριέρας του. Το ίδιο ισχύει και για τον Kevin Durant, καθώς τα έσοδα 187 εκατ. δολαρίων από την εντός γηπέδων παρουσία του, υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με το τρέχον 10ετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τη Nike, ύψους 275 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Capital. gr η κατάταξη της αφρόκρεμας των παικτών του NBA καθορίζεται όμως κυρίως από τα εκτός γηπέδων έσοδά τους, με τα συμβόλαια παπουτσιών θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, φέτος υπάρχουν 10 ενεργοί παίκτες που αναμένεται να έχουν έσοδα τουλάχιστον 10 εκατ. δολαρίων από συμβόλαια παπουτσιών.

Συνολικά, οι 10 καλύτερα αμειβόμενοι παίκτες του NBA αναμένεται να εμφανίσουν έσοδα 600 εκατ. δολαρίων φέτος, εκ των οποίων τα 250 εκατ. δολάρια προέρχονται από χορηγίες, εμφανίσεις, προώθηση εμπορευμάτων κ.ά.

Το top-10

Νο1. LeBron James

Ομάδα: Los Angeles Lakers

Σύνολο εσόδων: 92,4 εκατ. δολάρια

Ο James υπέγραψε ένα χορηγικό συμβόλαιο με τη Walmart το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του οποίου συνδράμει στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας του γίγαντα του λιανεμπορίου. Ειδικότερα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της πείνας καθώς και στο πρόγραμμα "επιστροφή στα σχολεία” που υλοποιεί η εταιρεία. Επίσης, συμμετέχει σε ένα επενδυτικό σχήμα που έχει τα δικαιώματα franchise 19 εστιατορίων Blaza Pizza στο Ιλινόις και στη Φλόριντα.

No.2 Stephen Curry

Ομάδα: Golden State Warriors

Σύνολο εσόδων: 85,2 εκατ. δολάρια

Ο δύο φορές αναδειχθείς ως πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος αγόρασε τον Ιούνιο ένα σπίτι αξίας 31 εκατ. δολαρίων στο Atherton της Καλιφόρνια, μαζί με τη σύζυγό του Ayesha. Επιπλέον, το καλοκαίρι προέβη σε μια δωρεά 7ψήφιου ποσού στο πανεπιστήμιο Howard για την έναρξη ενός προγράμματος γκολφ και πρόσφατα υπέγραψε μια συμφωνία χορηγίας με την εταιρεία Callaway Golf. Ο Curry έγινε επίσης ο μόνος παίκτης του πρωταθλήματος που έχει αναδειχθεί ομόφωνα MVP όταν κέρδισε το 2016 για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον τίτλο.

No.3 Kevin Durant

Ομάδα: Brooklyn Nets

Σύνολο εσόδων: 73,2 εκατ. δολάρια

Ο Durant είναι πιθανό να χάσει όλη την τρέχουσα σεζόν, καθώς αναρρώνει μετά τον τραυματισμό που υπέστη τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA, στον αχίλλειο τένοντα. Ωστόσο, αναμένεται να λάβει τον πρώτο πλήρη ετήσιο μισθό του από τους Brooklyn Nets, στο πλαίσιο του τετραετούς συμβολαίου ύψους 164 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε τον Ιούλιο. Έχει επενδύσεις σε περισσότερες από 30 startup εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι η Postmates και η Acorns.

No.4 Russell Westbrook

Ομάδα: Houston Rockets

Σύνολο εσόδων: 56,5 εκατ. δολάρια

Το πενταετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Westbrook με τους Houston Rockets, ύψους 207 εκατ. δολαρίων, είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή στο NBA. Ο οκτώ φορές κάτοχος του τίτλου All Star ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Nike για το brand Jordan το 2017 για άλλα 10 χρόνια, ενώ το 2018 έλαβε και το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του, το Why Not Zero.

No.5 James Harden

Ομάδα: Houston Rockets

Σύνολο εσόδων: 55,2 εκατ. δολάρια

Ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA για το 2018 απέκτησε το καλοκαίρι μειοψηφικό ποσοστό στην ποδοσφαιρική ομάδα Houston Dynamo έναντι 15 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα κατέχει ποσοστό και στις εταιρείες BodyArmor, Stance και Art of Sport. Ο μισθός του από τους Houston Rockets και Το 2018 NBA MVP αγόρασε μερίδιο μειοψηφίας στο Houston Dynamo του MLS αυτό το καλοκαίρι για $ 15 εκατομμύρια. Harden κατέχει επίσης συμμετοχές μετοχών στο BodyArmor, Stance κάλτσες και τέχνη του αθλητισμού. Ο μισθός του από τους Rockets αυξήθηκε κατά 8 εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της ανανέωσης του συμβολαίου που υπέγραψε το 2017.

No.6 Kyrie Irving

Ομάδα: Brooklyn Nets

Σύνολο εσόδων: 51,7 εκατ. δολάρια

Ο Irving την τρέχουσα σεζόν παίζει με τους Brooklyn Nets, την τρίτη ομάδα του τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο ύψους 136 εκατ. δολαρίων, που προβλέπει επίσης bonus απόδοσης 4,3 εκατ. δολαρίων. Μια διαφημιστική καμπάνια της Pepsi όπου ο Irving υποδύεται τον χαρακτήρα του θείου Drew τελικά οδήγησε στην παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους το 2018, που βασίζεται στον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μέρος των δικαιωμάτων του οποίου έχει ο παίκτης. Ο Irving είναι επίσης ένας από τους επενδυτές της Beyond Meat.

No.7 Klay Thompson

Ομάδα: Golden State Warriors

Σύνολο εσόδων: 47,7 εκατ. δολάρια

Ο προπονητής του Thompson, Steve Kerr, λέει ότι ο παίκτης είναι πιθανό να χάσει ολόκληρη τη σεζόν λόγω του τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA τον Ιούνιο. Ωστόσο, θα λάβει κανονικά το μισθό του από την ομάδα, ύψους 32,7 εκατ. δολαρίων, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, κάτω διανύει την πρώτη σεζόν του πενταετούς συμβολαίου ύψους 190 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε τον Ιούλιο. Ο Thompson είναι το πρόσωπο της κινεζικής μάρκας αθλητικών παπουτσιών μπάσκετ Anta.

No.8 Chris Paul

Ομάδα: Oklahoma City Thunder

Σύνολο εσόδων: 46,5 εκατ. δολάρια

Μόνο ο Curry θα λάβει περισσότερα για την παρουσία του στα γήπεδα την τρέχουσα σεζόν από τον από τον Paul, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Oklahoma City Thunder τον Ιούλιο. Ο Paul ήταν από τους πρώτους επενδυτές και "πρεσβευτής” της εταιρείας Beyond Meat, η μετοχή της οποίας έχει τετραπλασιαστεί από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Μάιο.

No.9 Giannis Antetokounmpo

Ομάδα: Milwaukee Bucks

Σύνολο εσόδων: 45,8 εκατ. δολάρια

O "Greek Freak" πρόκειται να υπογράψει πενταετή ανανέωση του συμβολαίου του με του Milwaukee Bucks το προσεχές καλοκαίρι, έναντι αντιτίμου 248 εκατ. δολαρίων. Θα είναι το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του αθλήματος. Τον Ιούνιο, η Nike αποκάλυψε το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του πολυτιμότερου παίκτη του NBA για το 2019, το Zoom Freak 1.

No.10 Damian Lillard

Ομάδα: Portland Trail Blazers

Σύνολο εσόδων: 43,8 εκατ. δολάρια

Ο Lillard υπέγραψε τετραετή ανανέωση του συμβολαίου του με τους Portland Trail Blazers τον Ιούλιο, έναντι 196 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2021-2022. Το τελευταίο έτος ο μισθός του θα ανέλθει 54,25 εκατ. δολαρίων για τον NBA Rookie του 2013 και τέσσερις φορές κάτοχο του τίτλου All-Star. Το συμβόλαιο παπουτσιού που έχει υπογράψει με την Adidas είναι της τάξης των 10 εκατ. δολαρίων ετησίως.