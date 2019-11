Insight TV: ένα νέο συναρπαστικό κανάλι στο Vodafone TV.

Το Vodafone TV εκτινάσσει τα επίπεδα αδρεναλίνης με την προσθήκη του Insight TV, του No. 1 καναλιού δράσης, παγκοσμίως.

Το κορυφαίο κανάλι περιπέτειας Insight TV, το οποίο συνεργάζεται με influencers παγκοσμίου βεληνεκούς από τον χώρο του lifestyle, των action sports και της ψυχαγωγίας, έφτασε, παραδίδοντας υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας περιεχόμενο για όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV. Σκοπός του καναλιού είναι να εμπνεύσει και να ταρακουνήσει θεατές απ’ όλο τον κόσμο, παρασύροντάς τους σε μια εξερεύνηση με εκπομπές από ποικίλες κατηγορίες, με πιο βασικές τις:

Περιπέτειας

Επιστήμης

Αθλητικών

Lifestyle

Ταξιδιού

Με την προσθήκη του Insight TV, η υπηρεσία του Vodafone TV εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο την παροχή εναλλακτικού αθλητικού –και όχι μόνο- περιεχομένου, φέρνοντας σε όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV Entertainment, Family και Full τους μεγαλύτερους ‘ήρωες’ της παγκόσμιας περιπέτειας, χωρίς επιπλέον χρέωση, ανεξαρτήτως πακέτου συνδρομής.

Το πρόγραμμά του θα μεταδίδεται στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, στη θέση 555 του Vodafone TV, ενώ οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη ροή του όποια στιγμή θέλουν και από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από το Vodafone TV app (TV Everywhere). Φυσικά, οι συνδρομητές μπορούν μέσω της μοναδικής τεχνολογικής εμπειρίας του Vodafone TV να προγραμματίσουν την εγγραφή οποιουδήποτε προγράμματος (Record) που δεν θέλουν να χάσουν, αλλά και να γυρίσουν πίσω τον χρόνο ως 7 ημέρες (Replay). Τέλος, αν η αγαπημένη τους εκπομπή έχει ξεκινήσει πριν προλάβουν να συντονιστούν, έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή της από την αρχή (Restart), όποια στιγμή επιθυμούν.

Ανάμεσα στις δημοφιλείς εκπομπές του Insight TV, οι οποίες παρουσιάζονται είτε από ειδήμονες του εκάστοτε είδους είτε από διάσημους influencers, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα «Dangerous Waters», «King of the Hammers», «F2: Tackling Europe», «Chasing Monsters», «Secrets of the Brain», «Car Crews With Super Car Blondie» και πολλές άλλες.

Ο Νοέμβριος στο Insight TV

Το Modern Day Gladiators το οποίο ξεκινά να προβάλλεται από τις 13 Νοεμβρίου (21.00), βάζει τους θεατές βαθιά στην κουλτούρα του e-gaming, αποκαλύπτοντας τις πιο ψαγμένες λίγκες του σήμερα οι οποίες μετεξελίσσονται στα στάδια του αύριο και εξερευνώντας τις πιο συναρπαστικές ιστορίες των ανθρώπων που δημιουργούν τα παγκόσμια trends! Καθώς τα eSports εισχωρούν για τα καλά στην pop κουλτούρα καταλαμβάνοντας μεγάλο κομμάτι της καθημερινής μας κουβέντας, καθώς οι παίκτες του εξελίσσονται σε stars γεμίζοντας αρένες και χτίζοντας πιστό, αφοσιωμένο κοινό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, το Insight TV μας κλείνει εισιτήριο πρώτης θέσης στο gaming του αύριο.

Φθινοπωρινές Πρεμιέρες

Ο πρώτος μήνα του φθινοπώρου έφερε μια πολυαναμενόμενη εκπομπή στο Insight TV. Το Streetkings in Jail, το οποίο έκανε πρεμιέρα από τις 10 Σεπτεμβρίου σε HD, ακολουθεί τον πατέρα του street football Edward van Gils στην προσπάθειά του να αποδείξει πως το ποδόσφαιρο δρόμου μπορεί να βοηθήσει έναν πρώην κατάδικο να ενταχθεί ξανά, ομαλά στην κοινωνία. Μέσα από το ταξίδι αυτό, το οποίο ο Van Gils παρέα με κάποιους θρύλους της στρογγυλής θεάς όπως οι Ruud Gullit, Gilberto Silva, Juan Pablo Angel και Kevin Kuranvi, βλέπουμε πως τα αθλήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινωνικών ομάδων, τόσο εκτός όσο και εντός φυλακής, όπως επίσης και την άνιση και απρόβλεπτη εξέλιξη των ποδοσφαιρικών αστέρων ανά τον κόσμο.

Μια ακόμη πρωτόγνωρη, συγκλονιστική εμπειρία έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν οι συνδρομητές του Vodafone TV, καθώς από τις 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε μεταξύ άλλων και η νέα σειρά The 30//10 Challenge, η οποία αναλαμβάνει να σπρώξει την υψοφοβία μας από τα πιο απόκρημνα βράχια (ολοκληρώνεται τέλος Νοεμβρίου)! Τρεις από τους πιο γνωστούς πιλότους wingsuit –ναι αυτοί οι αθεόφοβοι που πηδάνε από τα μεγαλύτερα ύψη φορώντας απλά με μια στολή με «λέπια»- συναντιούνται στον παράδεισο των εναέριων extreme sports, το Charmonix της Γαλλίας και αποφασίζουν να αποδείξουν στον φακό του Insight TV ότι μπορούν μέσα σε 10 μέρες να καταφέρουν να ξεπεράσουν δέκα μοναδικές και ανατριχιαστικές διαδικασίες!

Θρυλικές εκπομπές του Insight TV:

F2: Tackling Europe

Οι F2 είναι οι πιο διάσημοι και αγαπητοί freestylers της στρογγυλής θεάς σε ολόκληρο τον πλανήτη, με τεράστιο social media following! Οι χαρισματικές προσωπικότητες και τα τρελά τους ποδοσφαιρικά προσόντα που ζηλεύουν και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές της Ευρώπης, μαγεύουν κατευθείαν όσους εκτίθενται στο ταλέντο τους.

King of the Hammers

Το μεγαλύτερο off road γεγονός στον πλανήτη είναι γεμάτο δράση, εξωγήινα αυτοκίνητα και περιπέτεια, αλλά περιλαμβάνει και ίντριγκες που κανονικά δεν περνούν ποτέ μπροστά από την κάμερα! Το Ultra 4 Saga είναι ένα reality show δράσης αγωνιστικών tracks που έρχεται να βάλει τέλος στην άνυδρη, ανέμπνευστη αφήγηση και να ανατρέψει όλα τα δεδομένα του μηχανοκίνητου αθλητισμού…

Chasing Monsters: El Nino

Η αναζήτηση των μεγαλύτερων κυμάτων στον πλανήτη και τα προσωπικά εμπόδια που πρέπει να υπερκεράσουν οι πιο τρελοί σέρφερς του πλανήτη είναι στο επίκεντρο του El Nino! Πόσο εύκολο είναι να έχεις ισορροπημένη ζωή όταν πραγματικά, καθημερινά παλεύεις με τα θηρία;

Car Crews With Super Car Blondie

Η εκπομπή ακολουθεί την Alex Hirschi, γνωστή και ως Supercar Blondie – την influencer που έγινε διάσημη εξασκώντας το πάθος της για οδήγηση και αξιολόγηση των πιο σπάνιων αυτοκινήτων του πλανήτη. Εδώ, τη βλέπουμε να αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα, πιο θορυβώδη, ακριβότερα και πιο μοναδικά αυτοκίνητα, τους οδηγούς τους και την κατά τόπους κουλτούρα της αυτοκίνησης σε όλα τα διαφορετικά σημεία της Αμερικής. Από τα monster trucks στο Las Vegas μέχρι τους τσοπεράδες του Florida Keys, το κάθε επεισόδιο δίνει μια μοναδική ανάγνωση στο πάθος και τις προσωπικότητες που ζουν για την μηχανοκίνητη αδρεναλίνη.