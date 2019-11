Έμαθε οτι ο άντρας της την απατά από... κριτική εστιατορίου

Ένας κριτικός εστιατορίων για την εφημερίδα Washington Post άθελά του συμμετείχε στην αποκάλυψη ενός παράνομου δεσμού και σ’ ένα χωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο κριτικός εστιατορίων Τομ Σιετσέμα έλαβε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στο πλαίσιο ερωταπαντήσεων, σύμφωνα με το οποίο μια γυναίκα έκανε τσακωτό τον άντρα της χάρη στο δημοσιογράφο.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb