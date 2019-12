Κάμερα ασφαλείας τους έπιασε «στα πράσα» να κλέβουν 168 κιλά... κρεμμύδια! (Video)

Δύο άντρες συνελήφθησαν για κλοπή 168 κιλών... κρεμμυδιών στην Mumbai από πάγκους μικροπωλητών. Τα κρεμμύδια στην Ινδία έχουν γίνει είδος πολυτελείας καθώς η χώρα βιώνει μια κυριολεκτική κρίση κρεμμυδιού με τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 400%!

Την καταγγελία της κλοπής έκανε ένας μικροπωλητής, ο Αkbar Shaikh, ο οποίος είχε πακετάρει 22 σακιά με κρεμμύδια προκειμένου να τα πωλήσει την επόμενη. Όταν όμως επέστρεψε στον πάγκο του τα σακιά του είχαν γίνει άφαντα. Ρωτώντας συναδέλφους του έγινε γνωστό ότι και άλλος ένας είχε πέσει θύμα κλοπής.

Τελικά μετά από έλεγχο στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της περιοχής εντοπίστηκαν οι κλέφτες οι οποίοι λίγο αργότερα συνελήφθησαν. Ήταν ηλικίας 33 και 32 ετών και τα κλοπιμαία τους άγγιξαν τα 300 δολάρια σε αξία.

#WATCH Maharashtra: Police have arrested two men for stealing onions worth Rs 21,160 from two shops on December 5 in Dongri area of Mumbai. (CCTV footage) pic.twitter.com/keNxjbkFQ5