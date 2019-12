Τα Τρίκαλα γίνονται… Vodafone Giga City 5G

Η Vodafone παρουσίασε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές από το αύριο από τον χώρο των Μεταφορών, της Υγείας και της Εκπαίδευσης που συνδέουν τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες για ένα καλύτερο μέλλον, θέτοντας σε λειτουργία την πρώτη της πιλοτική εφαρμογή δικτύου 5G στην πόλη των Τρικάλων.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και την e-trikala, η Vodafone παρουσίασε την «έξυπνη» πόλη του μέλλοντος Vodafone Giga City 5G, όπου χάρη στις υπερυψηλές ταχύτητες, τις μηδενικές καθυστερήσεις απόκρισης και την μοναδική αξιοπιστία του Giga Network 5G, διανοίγονται νέες δυνατότητες για όλους.

«Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία σύγχρονων Δήμων που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, παραμένει η δημιουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Σε αυτήν την προσπάθεια, η τεχνολογία είναι ένας διαρκής σύμμαχος, λειτουργώντας ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπός. Οι υπάρχουσες λύσεις, αλλά και όσες αναπτυχθούν από την επέκταση των δικτύων 5ης γενιάς οδηγούν σε Δήμους ασφαλείς, λειτουργικούς, φιλικούς στα παιδιά και την εκπαίδευση, διασυνδεδεμένους και εξωστρεφείς», τόνισε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Η διαμόρφωση μιας ψηφιακής κοινωνίας εξαρτάται από τη δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής ανάπτυξης εκείνων των ψηφιακών υποδομών που θα διασφαλίσουν ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων, υψηλής απόκρισης και αξιοπιστίας. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει ισότιμα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, έχοντας ως βάση ένα πλαίσιο αξιοποίησης του φάσματος που θα ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις. Οι εφαρμογές που είδαμε σήμερα, αποτελούν μόνο την αρχή για ένα μέλλον που σίγουρα θα είναι συναρπαστικό για όλους χάρη στα δίκτυα νέας γενιάς και το ΙοΤ, τεχνολογίες στις οποίες πρωτοστατεί η Vodafone. Με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλαδα, καινοτόμες τεχνολογίες και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό συμβάλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες και τις τοπικές μας κοινωνίες, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον», δήλωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.

5G και Έξυπνη Μετακίνηση στην Πόλη

Στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου 5G της Vodafone στα Τρίκαλα έγινε παρουσίαση του πρώτου αυτοκινήτου με οδηγό εξ αποστάσεως, μέσω 5G διασύνδεσης. Χάρη στις υψηλές ταχύτητες και την αξιοπιστία του δικτύου 5G, ο οδηγός χειρίστηκε το όχημα από απόσταση μέσω cockpit και οθόνης, όπου σε πραγματικό χρόνο είχε την ίδια ορατότητα στην πορεία του αυτοκινήτου, όπως εάν βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Οι «εντολές» του οδηγού μεταφέρθηκαν αυτόματα μέσω 5G, με άμεση ανταπόκριση του οχήματος. Το δίκτυο 5G υποστήριξε την οδήγηση ενός οχήματος από απόσταση, καθώς εξασφάλισε υψηλή ταχύτητα, αξιοπιστία και άριστη απόκριση του δικτύου (low latency), σε συνδυασμό με μεγάλο bandwidth για την άμεση μεταφορά εικόνας και τη δυνατότητα άμεσου χειρισμού εξ αποστάσεως.

Στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος, οι μετακινήσεις γίνονται πιο έξυπνες και ασφαλείς, ενώ νέες δυνατότητες ανοίγονται σε τομείς όπως οι Μεταφορές σε μία πόλη ή η ανταπόκριση σε επείγουσες ή επικίνδυνες καταστάσεις. Η υλοποίηση της πιλοτικής αυτής εφαρμογής έγινε σε συνεργασία με την εταιρία Luxoft.

5G και Τηλερομποτική Χειρουργική

Επίσης, παρουσιάστηκε η δυνατότητα τηλεχειρουργικής, μέσω δικτύου 5G, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρόκειται για το επόμενο βήμα στην ήδη διαδεδομένη ρομποτική χειρουργική, που θα δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό να διενεργεί χειρουργικές επεμβάσεις εξ αποστάσεως, ανταποκρινόμενος σε μια έκτακτη ανάγκη ή και μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, προλαμβάνοντας έτσι την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής που παρουσιάστηκε, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, Adjunct Professor of Surgery Ohio State University, Επιστημονικός Διευθυντής, Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο American College of Surgeons Clinical Congress 2019, είχε τη δυνατότητα, από την πόλη των Τρικάλων, να συνδεθεί μέσω 5G και να χειριστεί απομακρυσμένα τους χειρουργικούς βραχίονες που βρίσκοταν στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθοδηγώντας την εκτέλεση χειρουργικών κινήσεων, ακριβείας. Η μεταφορά εικόνας από το χειρουργείο μέσω 5G υποστηρίχθηκε από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Livemedia.

Έτσι, χάρη στο δίκτυο πέμπτης γενιάς, ένας γιατρός θα είναι σε θέση να χειρίζεται ρομποτικό σύστημα εξ’ αποστάσεως, μέσω παράλληλης μετάδοσης εικόνας, υψηλής ευκρίνειας με μηδενικές καθυστερήσεις (Latency) και μεγάλου bandwidth. Στις πόλεις του μέλλοντος, θα πραγματοποιούνται, πλέον, ρομποτικές επεμβάσεις από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δίδοντας παράλληλα, τη δυνατότητα στο χειρουργό, να ασκήσει τη χειρουργική του επιστήμη, άμεσα και απομακρυσμένα, προς όφελος των ασθενών.

Η εφαρμογή αυτή παρουσιάστηκε σε συνεργασία και με το Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού (https://robotics.ntua.gr/) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου εκπονείται βασική έρευνα σε θέματα τηλερομποτικής και απτικών συστημάτων, με ιατρικές εφαρμογές.

5G και Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και την Επιστήμη

Στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλοντος, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν έχει περιορισμούς και η επιστημονική γνώση χάρη στα δίκτυα 5G θα είναι διαθέσιμη σε όλους. Τα δίκτυα νέας γενιάς δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου γνώση αλλά και σε μοναδικές βιωματικές εμπειρίες, όπως πρόσβασή σε εκθέματα Μουσείων και σε ερευνητικό περιεχόμενο Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής Giga City, χάρη στο δίκτυο 5G της Vodafone, μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό μάθημα για την ανθρώπινη εξερεύνηση του Διαστήματος. Μέσω ολογραφικής κλήσης ο Δρ. Γιώργος Βεκίνης, Διευθυντής Ερευνών και Υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», «συνδέθηκε» με την τάξη και μίλησε στους μαθητές για τις προκλήσεις που συνεπάγεται το ταξίδι και η ζωή στο Διάστημα και τον Άρη, καθώς και για τη σχετική επιστημονική έρευνα που διεξάγει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», υποστηρίζοντας διαστημικές αποστολές. Η τεχνολογία 5G υποστηρίζει ολογραφικές κλήσεις χάρη στις υψηλές ταχύτητες και την εξαιρετική απόκριση.

Η Vodafone αναγνωρίζει την ανάγκη πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση και την επιστήμη, ειδικά σε έναν κόσμο που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα χάρη στις εκθετικές τεχνολογίες. Μέσω του Ιδρύματος Vodafone και σε συνεργασία με την Science Communication και την Ελληνογερμανική Αγωγή, η Vodafone υλοποιεί το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για εφήβους Generation Next που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου να γνωρίσουν τις εκθετικές τεχνολογίες, να πειραματιστούν και να αναπτύξουν καινοτόμες κατασκευές που δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση σε θεματικές όπως αστρονομία, Arduino, Internet of Things, Mobile app development, μεταξύ άλλων, μέσω online πλατφόρμας, εξωσχολικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών πακέτων και του mobile εκπαιδευτικού παιχνιδιού The Moondiver Xperience.

Η υλοποίηση της εφαρμογής αυτή έγινε δυνατή σε συνεργασία με την εταιρία Musion 3D και την κοινωνική επιχείρηση Science Communication.

Σημειώνεται επίσης ότι η πιλοτική εφαρμογή 5G στην πόλη των Τρικάλων υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Huawei που παρείχε υποστήριξη ως προς την τεχνική υλοποίηση του έργου.

6 λόγοι για τους οποίους το 5G θα αλλάξει τις τηλεπικοινωνίες

• Low latency – εξαιρετική απόκριση (low latency) και αξιοπιστία του δικτύου – < 5 milliseconds (ms)

• Speed – ταχύτητες άνω του 1 Gbps – 10 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με το 4G, κάνοντας έτσι πραγματικότητα καινοτόμες εφαρμογές που θα διαμορφώσουν έξυπνες πόλεις και θα βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων.

• Network capacity – αυξημένη χωρητικότητα δικτύου με τους χρήστες να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες και αξιοπιστία δικτύου ακόμη και σε περιόδους υψηλής κίνησης στο δίκτυο ή περιοχές χαμηλής κάλυψης

• Κλήσεις – το 5G αξιοποιεί δυνατότητες VoLTE για την παροχή υπηρεσιών φωνής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει και να δέχεται κλήσεις και να χρησιμοποιεί δεδομένα ταυτόχρονα χωρίς διακοπή στην ταχύτητα download. Επίσης διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα και καθαρότητα στις κλήσεις, αλλά και υψηλής ποιότητας video calls χωρίς καθυστερήσεις ή pixelation.

• Επανάσταση του Internet of Things – υποστήριξη της σύνδεσης εκατομμυρίων «έξυπνων» συσκευών στο Διαδίκτυο και τη δημιουργία μεγάλων δικτύων IoT. Η επέκταση των Gigabit δικτύων και του Internet of Things θα υποστηρίξει τις έξυπνες πόλεις με νέες δυνατότητες σε σημαντικούς κλάδους – βιομηχανία, γεωργία, ενέργεια και άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες – ενώ επίσης θα εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

• Εξοικονόμηση ενέργειας – το δίκτυο 5G είναι πιο αποδοτικό από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το 4G, καθώς πάνω από 1ΤΒ δεδομένων μπορεί να μεταδοθεί μέσω 5G δαπανώντας 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις συνθήκες.