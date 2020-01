Χρυσές Σφαίρες 2020: Αντίστροφη μέτρηση για την λαμπερή βραδιά

Αντίστροφη μέτρηση για τις Χρυσές Σφαίρες, προάγγελους των Όσκαρ.

Η 77η απονομή των βραβείων της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ θα διεξαχθεί στο Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς το βράδυ της Κυριακής 5 Ιανουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας 6 Ιανουαρίου για την Ελλάδα) με οικοδεσπότη τον Ρίκι Τζερβές.

Θα δοθεί το βραβείο Σεσίλ Ντε Μίλ στον Τομ Χανκς για την προσφορά του στον κινηματογράφο και στην Έλεν ΝτεΤζένερις για την προσφορά της στην τηλεόραση.

Ο Τομ Χανκς δεν αποκλείεται να ανέβει ξανά στη σκηνή αφού είναι επίσης υποψήφιος για τον ρόλο του στο «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Η μάχη στις υποψηφιότητες



Η «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπόμπακ προηγείται με 6 υποψηφιότητες. Ακολουθούν με πέντε ο «Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε και το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο. Το «Joker» του Τοντ Φίλιπς και το «The Two Popes» του Φερνάντο Μειρέλες έχουν από τέσσερις έκαστο.



Το Netflix, με 17 υποψηφιότητες στην κινηματογραφική κατηγορία, κατάφερε να πλασάρει τέσσερις από τις ταινίες του στις πεντάδες του καλύτερου φιλμ με τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, την «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπόμπακ και το «The Two Popes» του Φερνάντο Μειρέλες στην κατηγορία καλύτερου δραματικού φιλμ και το «Dolemite Is My Name» του Κρεγκ Μπρούερ στην κατηγορία της κωμωδίας ή μιούζικαλ.



Ο Κουέντιν Ταραντίνο κι ο Μπονγκ Τζουν-Χο μετρούν φέτος από δύο υποψηφιότητες -σκηνοθεσίας και σεναρίου για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» και τα «Παράσιτα» αντίστοιχα.

Δύο υποψηφιότητες έχει και η Σύνθια Ερίβο για το «Harriet» τόσο στην κατηγορία Α' γυναικείου ρόλου, όσο και στο τραγούδι.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο από την άλλη είναι υποψήφιος για την παραγωγή της ταινίας ο «Ιρλανδός».



Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, τα «Chernobyl», «The Crown» και «Unbelievable» προηγουνται με τέσσερις υποψηφιότητες το καθένα ενώ ακολουθούν με τρεις, τα «Barry», «Big Little Lies», «Fleabag», «Fosse/Verdon», «The Kominsky Method», «The Morning Show», «Succession».



Το «The Morning Show» σηματοδοτεί την πρώτη σειρά της Apple που βρίσκεται υποψήφια κι εκτός από την θέση της στην πεντάδα τις καλύτερης σειράς κέρδισε δύο ακόμη υποψηφιότητες για τις πρωταγωνίστριες του Τζένιφερ Άνιστον και Ρις Γουίδερσπουν.