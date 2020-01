Μετά από πόσο καιρό λήγουν τα προϊόντα μακιγιάζ;

Μήπως τα καλλυντικά μας έχουν λήξει και δεν το έχουμε πάρει είδηση;

Ορίστε τι πρέπει να γνωρίζετε για το κάθε προϊόν:

Μάσκαρα

Διάρκεια ζωής: 6 – 12 μήνες

Το παραπάνω διάστημα ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση της. Αν για παράδειγμα, τη χρησιμοποιείτε καθημερινά ή την ανανεώνετε κατά τη διάρκεια της μέρας. Γενικότερα αν βάζετε και βγάζετε πολλές φορές το βουρτσάκι της στη συσκευασία, μπαίνει περισσότερος αέρας στη συσκευασία, με αποτέλεσμα να ξεραίνεται πιο γρήγορα η σύνθεση.

Μake up

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

Μετά το συγκεκριμένο διάστημα, τσεκάρετε την υφή και το άρωμα του προϊόντος. Αν σας φαίνονται αλλοιωμένο, καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε, λόγω των βακτηριδίων που έχουν συσσωρευτεί εκεί. Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο, είναι καλό να επιλέξετε συσκευασίες με αντλία, που δεν επιτρέπουν στον αέρα να εισχωρήσει στη σύνθεση.

Κονσίλερ

Διάρκεια ζωής: 12 -18 μήνες

Αν το κονσίλερ είναι σε μορφή στικ ή σε σωληνάριο θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από κάποιο που έχει πινελάκι ή σφουγγαράκι.

Κραγιόν

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες – 2 χρόνια

Ίσως σας κρατήσει παραπάνω, αλλά καλό είναι να το ανανεώνετε μόλις διαπιστώσετε ότι έχει αλλάξει η υφή και η μυρωδιά του.

Εyeliner

Διάρκεια ζωής: 9 μήνες – 3 χρόνια

To υγρό eyeliner διαρκεί περίπου όσο και η μάσκαρα λόγω της παραπλήσιας σύστασής τους. Τα μολύβια ωστόσο διαρκούν 10 φορές περισσότερο, γιατί καθώς τα ξύνετε αφαιρείτε και τυχόν μικρόβια.

Εξτρα tip: Προσέξτε την «Κλεψύδρα»

Για τα προϊόντα με διάρκεια ζωής κάτω των 30 μηνών, η μικρή κλεψύδρα στο πίσω μέρος της συσκευασίας τους δείχνει τη διάρκεια ζωής τους ενώ ο αριθμός τους μήνες. Τα καλλυντικά που διατίθενται στην Ευρώπη πρέπει να αναγράφουν είτε το PAO (Period After Opening) είτε το BBE (best before end date).

Πηγή: www.in.gr