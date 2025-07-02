Qualco: Αποκτά το 50,01% της Cenobe, ενισχύοντας τη θέση της στην κυβερνοασφάλεια με αιχμή την πλατφόρμα Morpheus

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Σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση που ενισχύει το αποτύπωμά της στην αγορά της κυβερνοασφάλειας, η Qualco ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στη δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία Cenobe.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenobe, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 1,235 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμού αγοράς μετοχών και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η αποτίμηση της εταιρείας μετά την επένδυση φτάνει τα 2,786 εκατ. ευρώ.

Η Cenobe, με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε επτά χώρες —ανάμεσά τους η Κύπρος, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα— ειδικεύεται σε λύσεις υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών σε κρίσιμους τομείς, όπως ο δημόσιος τομέας, η ναυτιλία, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι πάροχοι ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κομβικό τεχνολογικό πλεονέκτημα της Cenobe αποτελεί η πλατφόρμα Morpheus, μια προηγμένη λύση External Attack Surface Management (EASM), που επιτρέπει τον εντοπισμό εκτεθειμένων ψηφιακών πόρων και τη συσχέτισή τους με γνωστά τρωτά σημεία. Η Morpheus ενισχύει την πρόληψη κινδύνων πέρα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις συμμόρφωσης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια πιο δυναμική και προληπτική στρατηγική κυβερνοασφάλειας.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών της Qualco στον στρατηγικό τομέα της κυβερνοασφάλειας, εντάσσοντας εξειδικευμένες πρακτικές όπως red teaming, penetration testing, threat intelligence, συμβουλευτική GRC και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επένδυση στη Cenobe αποτελεί κομβικό βήμα για τη στρατηγική οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης του Ομίλου Qualco. Ενισχύει τη θέση του ως αξιόπιστου τεχνολογικού εταίρου μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος, μετά και την πρόσφατη εισαγωγή της Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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