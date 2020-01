ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ - 7o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ

1 έως 2 Φεβρουαρίου 2020

Χορέψτε όσο αντέχετε. Το 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων έρχεται στη Στέγη. Δύο μέρες, οκτώ πρωτότυπα έργα, δύο έργα-έκπληξη πριν από την επίσημη έναρξη, δύο εργαστήρια, μια συζήτηση, έντεκα νέοι δημιουργοί. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Οχτώ νέες χορογραφίες σε διεθνή πρεμιέρα. Το 7ο φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση περιλαμβάνει παραστάσεις, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις που εκτείνονται από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου. Ένα πυκνό πρόγραμμα που μας αποκαλύπτει τάσεις και αναζητήσεις που διατρέχουν τη σύγχρονη χορευτική σκηνή και τη νέα σκέψη, τόσο για την τέχνη όσο για και τη ζωή.

Δυνατά beats trance μουσικής μάς υποδέχονται στο Becoming With Animal της Ηρώς Βασάλου και, μαζί, ένα σχοινί που δαμάζει ή/και απελευθερώνει πρωταρχικά ένστικτα. Στο manoeuvre_ των Κάντυ Καρρά και Χαρά Κότσαλη, το βασικό στοιχείο είναι ένα οικοδομικό υλικό: το άκαμπτο ξύλινο μαδέρι. Στο Reverie των Γεωργία Τέγου & Μιχάλη Θεοφάνους, η σκηνή αντιμετωπίζεται ως μαγική κουνελότρυπα, χωροχρόνος ονειροπόλησης και ρεμβασμού. Πολυμορφικό ον που διέφυγε από κάποια sci-fi δυστοπία θυμίζει το πλάσμα που συνθέτουν οι Δάφνη Αντωνιάδου και Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου στο Vanishing Point. Η απόπειρα σύνδεσης και αποσύνδεσης είναι διάχυτη στα μοτίβα που αναπτύσσουν οι τρεις χορευτές του DisJoint της Αναστασίας Βαλσαμάκη, ενώ στο A Little More Than Nothing του Χρήστου Μούχα οι θεατές είναι εκείνοι που καλούνται να γίνουν για λίγο χορευτές.

«Οι χορευτές είναι ανθρώπινα όντα, όπως εσείς κι εγώ», για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση του Βρετανού κριτικού χορού Sanjoy Roy. Ο ίδιος, μαζί με τους Vallejo Gantner, Ásgerður Gunnarsdóttir, Λίντα Καπετανέα, Ανδρονίκη Μαραθάκη και Alexander Graham Roberts αποτέλεσαν την κριτική επιτροπή που επέλεξε τον βασικό κορμό των έξι παραστάσεων του φετινού φεστιβάλ, βάσει σχετικού open call. Συναντήσεις και εργαστήρια των προκριθέντων με καλλιτέχνες-συνεργάτες της Στέγης, όπως τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, έδωσαν τον χαρακτήρα άτυπου lab και, μαζί, την αίσθηση μιας σκυτάλης που περνάει από τη μια γενιά στην επόμενη σε συνθήκες αμοιβαιότητας όσο και γόνιμης ρήξης.

Δύο άλλα έργα προήλθαν μετά από απευθείας ανάθεση και εντάχθηκαν στο φετινό φεστιβάλ. Το Zeppelin Bend, το οποίο θα δούμε ως work-in-progress πριν από την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ανατέθηκε από την πρώην καλλιτεχνική επιμελήτρια της Στέγης, Κάτια Αρφαρά, στην –ήδη καταξιωμένη στη Γαλλία– χορογράφο Κατερίνα Ανδρέου, γνώριμη από το 5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης. Θέμα του; Οι fitness πρακτικές ευεξίας, όπως η aerial yoga, ως ένα αμφιλεγόμενο new-age ελιξίριο ευζωίας. Το Re-call της Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, στο οποίο η ισχύς της προσωπικότητας αναγορεύεται σε συνώνυμο της χειραφέτησης, προέκυψε επίσης από ανάθεση της Στέγης, στο πλαίσιο του δικτύου Europe Beyond Access, που έχει ως στόχο την ανάδειξη καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών με αναπηρία.

Όμως, το φεστιβάλ δεν σταματά εδώ. Καλεί τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, τον διεθνώς ανερχόμενο δημιουργό, που εντυπωσίασε τον Νοέμβριο στη Στέγη με την παγκόσμια πρεμιέρα του Elenit, να προλογίσει το 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, με τις δύο πρώτες χορογραφίες του: RELIC (στις 28/1) και ΤΙΤΑΝΕΣ (στις 31/1), αποκλειστικά για Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού. «Δεν είμαι χορογράφος» επισημαίνει ο Λασκαρίδης. Πιο υβριδικός και μεταβαλλόμενος από ποτέ, κάποτε στις παρυφές της περφόρμανς ή και πέρα από αυτές, ανοίγει για το κοινό τα στάδια της διαδικασίας που δεν βλέπουμε ποτέ με το εργαστήριο RELIC & TITANΕΣ: Ξαναστήνοντας δύο παραστάσεις. Πώς ξαναστήνεται μια παράσταση σε δύο ημέρες; Η διαδικασία στησίματος μιας περιοδεύουσας παράστασης προσβάσιμη σε φοιτητές και αποφοίτους επαγγελματικών σχολών Καλών Τεχνών, Χορού και Θεατρικών Σπουδών.

Ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον Sanjoy Roy, τον φημισμένο κριτικό χορού της Guardian και αρχισυντάκτη του Springback Magazine ένα πρόγραμμα σε 2 μέρη, εμπνευσμένο από τη Springback Academy του ευρωπαϊκού δικτύου χορού Aerowaves. Πώς γράφει κανείς για τον χορό; Τι χρειάζεται να αναζητήσεις σε μια παράσταση; Πώς να το μεταδώσεις στους αναγνώστες σου; Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τα θεωρητικά κείμενα χορού, σε όσους θα ήθελαν να εξασκήσουν, να καλλιεργήσουν, να συζητήσουν και να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους.

Τέλος, μη χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη συζήτηση με τον Alexander Roberts και την Ásgerður G. Gunnarsdóttir, τους καλλιτεχνικούς διευθυντές του διεθνούς φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Reykjavík Dance Festival, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας γύρω από επιμελητικές προοπτικές συνεπιμέλειας με την πόλη και όσους κατοικούν σε αυτήν. Η συζήτηση απευθύνεται σε Χορευτές, χορογράφους, καλλιτεχνικούς επιμελητές, παραγωγούς, εργαζόμενους στις τέχνες.

Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη: “Re-call”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 17:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Αναστασία Βαλσαμάκη: “DisJoint”

Μικρή Σκηνή | 18:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Χρήστος Μούχας: “A Little More Than Nothing”

Εκθεσιακός Χώρος -1 (Small Room) | 18:30 - 21:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους: “Reverie”

Κεντρική Σκηνή | 19:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Ηρώ Βασάλου: “Becoming With Animal”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 20:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου: “Vanishing Point”

Μικρή Σκηνή | 21:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Κατερίνα Ανδρέου : “Zeppelin Bend”

Κεντρική Σκηνή | 22:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη: “manoeuvre_”

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 23:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Αποκλειστικά για Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού

Ευριπίδης Λασκαρίδης: “RELIC”

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 21:00 | 28 Ιανουαρίου

Ευριπίδης Λασκαρίδης: «ΤΙΤΑΝΕΣ»

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 21:00 | 31 Ιανουαρίου

RELIC & TITANΕΣ: Ξαναστήνοντας δύο παραστάσεις

Εργαστήριο με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη

27 Ιανουαρίου, 15:00-18:00, 30 Ιανουαρίου, 19:00-22:45, και 1 Φεβρουαρίου, 14:00-16:30

(Galaxy Space)

Νέα κείμενα για χορό στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον Sanjoy Roy

31 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2020, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Galaxy Space (Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου) | Galaxy Corner (Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου)

Συζήτηση με τον Alexander Roberts και την Ásgerður G. Gunnarsdóttir

Curating with the City // Συνεπιμέλεια με την πόλη

2 Φεβρουαρίου 2020, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση – Galaxy Studio

Αναλυτικά για τις παραστάσεις & τα εργαστήρια

Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη: “Re-call”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 17:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Διανομή δελτίων μία ώρα πριν την παράσταση

Τι είδους ταυτότητες φέρουν τα κινούμενα σώματα; Στην παράσταση Re-call, η χορογράφος Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη εστιάζει στην ταυτότητα του σώματος και στο πώς αυτή διαμορφώνεται τόσο από το παρελθόν όσο και από την κάθε στιγμή στο παρόν. Σε ένα απογυμνωμένο σκηνικό, τα σώματα των χορευτριών είναι οι πρωταγωνιστές που αναμετριούνται με τον χρόνο σε κάθε τους βήμα. Μέσα από την επανάληψη, την παύση και το περπάτημα, οι περφόρμερ ορίζουν την πορεία τους και πλάθουν πρόσκαιρες ιστορίες που χάνονται σαν ίχνη στην άμμο. Με το βλέμμα εστιασμένο στην καθεμία χωριστά και με άξονες την ακρίβεια και την απλότητα, η χορογράφος δημιουργεί ανθρώπινα πορτραίτα και διερευνά τη σημασία της στιγμής σαν μία διάσταση, τόσο χρονική όσο και χωρική.

Χορογραφία: Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη

Σκηνογραφία: Ελένη Στρούλια

Μουσική σύνθεση: Θάλεια Ιωαννίδου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κουρούβανη, Βιβή Χριστοδουλοπούλου

Αναστασία Βαλσαμάκη: “DisJoint”

Μικρή Σκηνή | 18:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 € | Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 € | Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ, Παρέα 10+ άτομα: 5 €

Στη νέα δουλειά της Αναστασίας Βαλσαμάκη, τρεις χορευτές εξερευνούν μια «ανοίκεια» σωματικότητα, έναν τρόπο έκφρασης που δεν βασίζεται στη συνοχή, στην αρμονία, στη φυσικότητα των κινήσεων που παράγει το σώμα. Το DisJoint προσεγγίζει σωματικά την έννοια της «ασυναρτησίας», της μη-λειτουργικής κίνησης, ώστε το υλικό που παράγει ο εκάστοτε χορευτής, αλλά και ο τρόπος που τα υλικά συνδέονται μεταξύ τους να αντιστέκονται ή να αντιπροτείνουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις παγιωμένες αξίες στη χορευτική κίνηση, που είναι η αρμονία, η ροή, οι κλασικότροπες δυναμικές.

Απόντων όλων των παραπάνω, το σκηνικό αυτό πείραμα μετατίθεται και ως απορία στον θεατή, ο οποίος έχει «εκπαιδευτεί» –κατά μία έννοια– να παρακολουθεί και να κατανοεί συγκεκριμένες εκφραστικές δυνατότητες του χορευτικού σώματος. Στην πραγματικότητα, η Βαλσαμάκη επιθυμεί να θέσει το εξής ερώτημα: ποιες αντιληπτικές λειτουργίες κινητοποιεί η παρακολούθηση μιας χορογραφίας και σε ποιον βαθμό μπορούν συνειδητά οι λειτουργίες αυτές να ανατραπούν προτείνοντας έτσι έναν νέο τρόπο σκέψης;

Σύλληψη & Χορογραφία: Αναστασία Βαλσαμάκη

Συνδημιουργία & Ερμηνεία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Νεφέλη Αστερίου, Αναστάσης Καραχανίδης

Πρωτότυπη Μουσική – Σύνθεση: Γιώργος Πατεράκης

Σύμβουλος Δραματουργίας: Τάσος Κουκουτάς

Ενδυματολόγος: Κυριακή Νασιούλα

Σκηνικά: Μάνος Βορδοναράκης

Φωτισμοί: Απόστολος Στράντζαλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Mindtheloop

Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Βαλσαμάκη

Χρήστος Μούχας: “A Little More Than Nothing”

Εκθεσιακός Χώρος -1 (Small Room) | 18:30 - 21:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Διανομή δελτίων μία ώρα πριν την παράσταση

Η περφόρμανς A Little More Than Nothing είναι μια άσκηση όξυνσης των αισθήσεών μας μέσα από την κίνηση. Στόχος του εμπνευστή της, του καλλιτέχνη-περφόρμερ Χρήστου Μούχα, είναι η κατάκτηση της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, ενός κοινού ρυθμού των σωμάτων στη σιωπή, ώστε να ανατραπεί η στερεότυπη παθητικότητα στην παρακολούθηση του δρώμενου. Η συμμετοχή μας, μέσα από την αυτοσχέδια σωματική αντίδραση στα ερεθίσματα του άλλου, προτείνει πάνω απ’ όλα την αναθεώρηση της θεατρικής εμπειρίας, εκλαμβάνοντας την πρόσκληση για χορό διαλογικά.

Ο καθένας καλείται να εντοπίσει το νόημα της συνεύρεσης αυτής στον ίδιο του τον εαυτό που βιώνει την εμπειρία, μια και η συνθήκη της περφόρμανς παραμένει ανοιχτή για όλους και χωρίς τη μεταξύ μας επικοινωνία η συνθήκη αυτή είναι ημιτελής. Ας ξεπεράσουμε, λοιπόν, το φράγμα του νου και ας αφήσουμε το ένστικτο και τις αισθήσεις να μιλήσουν.

Σύλληψη, Δραματουργία & Ερμηνεία: Χρήστος Μούχας

Θερμές ευχαριστίες στον Αλέξη Βασιλείου για την πολύτιμη βοήθειά του στη διαμόρφωση του έργου και στους φίλους και συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στις πρόβες της παράστασης.

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους: “Reverie”

Κεντρική Σκηνή | 19:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 € | Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 € | Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ, Παρέα 10+ άτομα: 5 €

Η παράσταση Reverie είναι μια πρόσκληση σε ένα αλληγορικό σύμπαν, που κατοικείται από μορφές οι οποίες άλλοτε είναι φιλόξενες και οικείες, και άλλοτε πάλι παράξενες και απόμακρες. Χαρακτήρες ανασύρουν μνήμες στο παρόν, χτίζοντας έναν κόσμο όπου χάνει κανείς την αίσθηση του χρόνου και στροβιλίζεται σαν να βρίσκεται σε όνειρο.

Με σουρεαλιστική διάθεση, χιούμορ και ειρωνεία, οι χορευτές καταπιάνονται με μύθους και αρχετυπικές μορφές, μεταβαίνοντας διαρκώς από το προσωπικό στο συλλογικό και θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Αλήθεια, τι κρύβεται πίσω από τις μάσκες; Πώς διαμορφώνουν οι αναμνήσεις –και εν γένει το παρελθόν– τις συλλογικές μας αφηγήσεις; Η παράσταση ταλαντεύεται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το μαγικό, ενεργοποιώντας τη φαντασία και καλώντας τον θεατή σε έναν κόσμο παραμυθένιο, όπου όλα επιτρέπονται και όλα αλλάζουν.

Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Σχεδιασμός Κοστουμιών & Σκηνογραφία: Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους, dance-as-design

Ερμηνεύουν: Arianna Ballestrieri, Φένια Χατζάκου, Michael Incarbone, Κώστας Παπαματθαιάκης

Μουσική & Σχεδιασμός Ήχου: Jeph Vanger

Μάσκες: Maryliis Teinfeldt

Δραματουργία: Ξένια Αηδονοπούλου

Βοηθός χορογράφου: Elettra Giunta

Σχεδιασμός Φωτισμών: Michael Toon

Φωτογραφίες: Νικόλας Λουκά

Οργάνωση Παραγωγής: Mark Mallabone

Συντονισμός πρότζεκτ: Λία Γκαρμπολά

Παραγωγή περιοδείας: Λία Πρεντάκη

Με την υποστήριξη: Arts Council England, Studio Wayne McGregor μέσω του προγράμματος Freespace, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, The Hellenic Centre London, SystemsLab και University of Roehampton

Ηρώ Βασάλου: “Becoming With Animal”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 20:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Διανομή δελτίων μία ώρα πριν την παράσταση

Η συμμετοχική παράσταση της Ηρώς Βασάλου μάς ταξιδεύει στην πρακτική του ταραντισμού της Νότιας Ιταλίας, όπου παρακολουθούμε τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε ζώο. Τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα εγκαταλείπει την ταυτότητά της και συμμαχεί με το ζώο; Τι συμβαίνει όταν το κοινό μοιράζεται μαζί της την ευθύνη για αυτή την αλλαγή;

Με αφετηρία και κυρίαρχο μέσο το σώμα που κινείται, μιμείται, πειραματίζεται, αποτυγχάνει, επιμένει και, εν τέλει, εξαντλείται και μεταλλάσσεται, το σόλο Becoming With Animal είναι ένα σκοτεινό τελετουργικό που θέτει ερωτήματα για τα όρια του σώματος, της πραγματικότητας και του σκηνικού χώρου. Ένα μανιφέστο που καλεί το κοινό να πάρει θέση και να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς, πώς βιώνετε αυτή τη μεταμόρφωση;

Δημιουργία-ερμηνεία: Ηρώ Βασάλου

Δραματουργική Συμβουλή: Florence Fitzgerland-Allsopp

Σχεδιασμός Ήχου: Ξανθή Γεωργακοπούλου-Ντάβου

Φωτογραφία/Τεχνική Βοήθεια: Ariel Cruz Farga

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου: “Vanishing Point”

Μικρή Σκηνή | 21:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 € | Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 € | Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ, Παρέα 10+ άτομα: 5 €

«Διαμελισμένο και ατελές στην άκρη της ζωής», όπως λένε οι δύο χορογράφοι, το σώμα φαίνεται να είναι ταυτοχρόνως κατακτημένος προορισμός και αδιάβατη απόσταση. Στο Vanishing Point, ένα ανθρωπόμορφο ον «ξυπνά» από τα βάθη μιας αγωνιώδους μνήμης ή ενός απόκοσμου μέλλοντος. Επιστημονική φαντασία ή εφιάλτης που έγινε πραγματικότητα; Η σκηνή ως καθρέφτης της ύπαρξης, όπου διαθλώνται οι πιο μύχιοι φόβοι και ανασύρονται εικόνες βγαλμένες από την ίδια την ανθρώπινη συνθήκη.

Με όχημα τις αέναες μεταμορφώσεις και την πλαστικότητα των σωμάτων, το έργο του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου και της Δάφνης Αντωνιάδου μάς τοποθετεί στην προαιώνια πάλη με δυνάμεις που επενεργούν αντιθετικά αλλά και συνεκτικά ως προς την έννοια του υποκειμένου: την ακαταμάχητη έλξη για ένωση, υπενθύμιση κάθε συμβιωτικής σχέσης που επιχειρεί να «γεννήσει» μια νέα μορφή ζωής, αλλά και τη βίαιη απόσχιση από τον άλλον, ένδειξη της διττής μας υπόστασης που, ενώ θεωρείται δεδομένη, ανοίγεται κάθε τόσο στο άγνωστο με σκοπό να κατακτήσει την ολότητά της.

Χορογραφία - Ερμηνεία: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Δάφνη Αντωνιάδου

Μουσική: Constanine Skourlis, Stephan Richter

Κοστούμια: Χριστίνα Λαρδίκου

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης: Γιάννης Κρανιδιώτης

Κατασκευή Κοστουμιών: Solo Victoria

Χειριστής φωτισμών: Bαγγέλης Μούντριχας

Συντονισμός παραγωγής: Μαρία Βασαριώτου

Οργάνωση Παραγωγής: Delta-Pi

Με την υποστήριξη της Bedouin Records και του Rēs Ratio Network

Κατερίνα Ανδρέου : “Zeppelin Bend”

Κεντρική Σκηνή | 22:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Εισιτήρια: Κανονικό: 7 € | Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 € | Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ, Παρέα 10+ άτομα: 5 €

Αν στα έργα A kind of fierce και Bstrd η μοναξιά επί σκηνής έφερε για την Κατερίνα Ανδρέου μια «υπόσχεση χειραφέτησης», στο ντουέτο Zeppelin Bend (έργο εν εξελίξει) η χορογράφος στρέφεται σε πρακτικές και τεχνικές ευεξίας, μέσα από τις οποίες αναδύεται η πολύπλοκη σχέση σώματος και εαυτού. Τι πιο «οικείο» στον χορευτικό κόσμο, αφού το σώμα μετεωρίζεται διαρκώς ανάμεσα στη σκληροπυρηνική πειθαρχία και στην κοπιώδη αναζήτηση της απόλαυσης, με τα όρια να έχουν καταστεί όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Πράγματι, σε αυτό το ντουέτο, οι δύο ερμηνεύτριες συναρμολογούν κινητικές δράσεις και ήχους ερευνώντας «μεθόδους επιβίωσης», όπως είναι η αχαλίνωτη φαντασία και η σωματική αφύπνιση. Μέθοδοι που επιτρέπουν να ορίσουμε διαφορετικά τα όρια της ελευθερίας, επιστρέφοντας ενδεχομένως σε μια ατίθαση παιδικότητα που συνορεύει με το ρίσκο. «Παίζοντας και εμπαιζόμενες» στη σκηνή, δοκιμάζουν και δοκιμάζονται σε νέες τεχνικές και δυνατότητες έκφρασης, αναζητούν στιγμές μιας ατόφιας σωματικής αλήθειας ―παράδοξο μείγμα πειθαρχίας και χειραφετικής δύναμης.

Σύλληψη, Δημιουργία & Σχεδιασμός Ήχου: Κατερίνα Ανδρέου

Ερμηνεία: Κατερίνα Ανδρέου, Ναταλί Μάνδηλα

Ηχοληψία: Tal Agam

Σχεδιασμός Φωτισμών: Yannick Fouassier

Oeuil Extérieur: Μυρτώ Κατσίκη

Παραγωγή, κρατήσεις: Elodie Perrin

Παραγωγή: BARK

Συμπαραγωγή: Les Spectacles vivants du Centre Pompidou, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Tanzquartier (Βιέννη), Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Accueil Studio, CND Centre national de la danse, στο πλαίσιο καλλιτεχνικής φιλοξενίας, Le Gymnase, CDCN de Roubaix, CCN de Grenoble, Far festival des arts vivants Nyon, Centrale Fies (στο πλαίσιο του LIVE WORKS Act Award 2019)

Με την υποστήριξη: BUDA Courtrai, RAMDAM UN CENTRE D’ART, Angers-CDCN, CDC de Grenoble

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη: “manoeuvre_”

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 23:00 | 1 - 2 Φεβρουαρίου

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Διανομή δελτίων μία ώρα πριν την παράσταση

Τι δουλειά έχει μια ξύλινη σανίδα σε ένα χορογραφικό έργο; Πράγμα, σκηνικό αντικείμενο ή μέρος της χορογραφίας; Πώς αλληλεπιδρούν η εύπλαστη υλικότητα του σώματος με το άκαμπτο υλικό του ξύλου; Τι μπορεί τελικά να προκύψει από τη σκηνική τους «σύμπραξη» και ποια δεδομένα μπορούν να ανατραπούν σε σχέση με την παραγωγή των κινητικών υλικών και τον τρόπο που ερμηνεύουμε ή προσδίδουμε νόημα σε ό,τι κωδικοποιείται στη γλώσσα του χορού;

Η πρώτη χορογραφική συνεργασία ανάμεσα στην Κάντυ Καρρά και τη Χαρά Κότσαλη, το manoeuvre_, λειτουργεί σαν λογοπαίγνιο• αντιστέκεται στην εύκολη ερμηνεία που επιχειρεί να «παραφράσει» την κίνηση ή ανοίγεται σε πολλά πιθανά σενάρια, δίχως να εξηγεί το αυτονόητο, δίχως να δημιουργεί πλεόνασμα νοήματος πέρα από αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Τελικά, φαίνεται να υπονοούν οι δύο χορογράφοι, η σανίδα είναι ένα πράγμα για το οποίο η κίνηση δεν είναι παρά ένα πείραμα.

Χορογραφία & Ερμηνεία: Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη

Σχεδιασμός και Κατασκευή Σκηνικών & Αντικειμένων: Αλέκος & Χρήστος Μπουρελιάς

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Ηχοτοπίο & Μουσική Σύνθεση: Jeph Vanger

Δραματουργία: Κάντυ Καρρά, Χαρά Κότσαλη, Αλέκος Μπουρελιάς, Χρήστος Μπουρελιάς, Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Jeph Vanger

Αποκλειστικά για Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού

Ευριπίδης Λασκαρίδης: “RELIC”

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 21:00 | 28 Ιανουαρίου

H παράσταση απευθύνεται αποκλειστικά σε Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού.

Το RELIC είναι μια διεθνής συμπαραγωγή που, από το 2015 (με παγκόσμια πρεμιέρα στη Βαρκελώνη), έχει ήδη παρουσιαστεί σε 22 διεθνή φεστιβάλ. Ένα ταξίδι μεταμορφώσεων, ένας δρόμος προς την ποίηση που ανοίγεται μέσα σε ένα απόκοσμο καμπαρέ, για να καταλήξει σε κάτι αφοπλιστικά ανθρώπινο. Μια πολυσυζητημένη παράσταση, με την υπογραφή του Ευριπίδη Λασκαρίδη και της ομάδας OSMOSIS.

Η παράσταση δοκιμάζει ταυτόχρονα τα όρια του περφόρμερ και του κοινού. Η λατινική ετυμολογία της λέξης relic (relinque) υποδηλώνει αυτό που απομένει• η πρώτη ύλη του κόσμου αυτού μοιάζει να είναι τυχαία και ασήμαντη, όμως μεταμορφώνεται μέσα από το γελοίο και την υπερβολή σε ένα έργο που ξαφνιάζει.

Σκηνοθεσία, Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ερμηνεία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Σύμβουλος Σκηνοθέτη: Τατιάνα Μπρε

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Κοστούμι: Άγγελος Μέντης

Σχεδιασμός & Χειρισμός Ήχου: Κώστας Μιχόπουλος

Σύμβουλος Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Μουσικός συνεργάτης: Κορνήλιος Σελαμσής

Φωτιστική εγκατάσταση: Μίλτος Αθανασίου

Τεχνικοί Φωτισμών: Κωνσταντίνος Μαργκάς & Γιώργος Μελισσαρόπουλος

Ηχητική εγκατάσταση & χειρισμός: Νικόλας Κόλλιας & Κωστής Παυλόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Πλέσσα

Ειδικές Κατασκευές: Μάριος Σέργιος Ηλιάκης, Ιωάννα Πλέσσα & Μελίνα Τερζάκη

Συνεργάτες Παραγωγής: Τζέιμς Κωνσταντινίδης & Νατάσα Κουβάρη

Βοηθός Σκηνογράφου περιοδείας: Τζέλα Χριστοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής περιοδείας: Αριστέα Χαραλαμπίδου (2016), Μαρία Δούρου (2017-18), Ζωή Μουσχή (2018), Simona Fremder (2018-19)

Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Βοηθός Παραγωγής περιοδείας: Νίκος Μαυράκης – TooFarEast Productions (2019)

Φωτογραφίες: Μίλτος Αθανασίου & Εύη Φυλακτού

Χειριστές Κάμερας: Anouk Arra, Μάριος Σέργιος Ηλιάκης & Δημήτρης Τριανταφύλλου

Επεξεργασία video trailer: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Μια επιλογή του Aerowaves 2015

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου & OSMOSIS

Σε συνεργασία με: EdM Productions – Rial & Eshelman

Ευριπίδης Λασκαρίδης: «ΤΙΤΑΝΕΣ»

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 21:00 | 31 Ιανουαρίου

H παράσταση απευθύνεται αποκλειστικά σε Φίλους της Στέγης, επαγγελματίες και ειδικούς του χορού.

Στην παράσταση ΤΙΤΑΝΕΣ, το αστείο και το σοβαρό εναλλάσσονται διαρκώς και οι ιδέες για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα έχουν ήδη χαθεί. Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης οραματίζεται ένα σύμπαν παλαιότερο από τον κόσμο, μια εποχή του νου που ακόμα και οι σκιές είναι ζωντανές και τα πράγματα δεν έχουν σταθερά μεγέθη. Τα ελάχιστα γίνονται πελώρια. Στη σκηνή χωρούν όλος ο χώρος και όλος ο χρόνος και από τις λεπτομέρειες ξεχειλίζουν χωρίς προειδοποίηση η έκπληξη, ο ενθουσιασμός και ο τρόμος. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο βλέπουμε να εναλλάσσονται το φως με το σκοτάδι, το σημαντικό με το ασήμαντο.

Στο κέντρο της σκηνής βρίσκονται δύο μοναχικά πλάσματα, σε ένα αέναο παιχνίδι που μοιάζει να μην έχει σκοπό. Το γέλιο τους φαντάζει ανησυχητικό και η ανησυχία τους προκαλεί το γέλιο. Κι όμως, ο κόσμος τους είναι φτιαγμένος με τα ίδια υλικά, με τα ίδια αισθήματα και τις ίδιες σκέψεις που είναι φτιαγμένος και ο δικός μας. Οι αποτυχίες τους μεταμορφώνονται σε μια υπεράσπιση των δικών μας.

Υπάρχει κάτι που κάνει αυτή την ομολογουμένως παράδοξη καλλιτεχνική γλώσσα να κερδίζει το κοινό, όπου κι αν βρεθεί. Κι αυτό διότι, πίσω από την ειρωνεία και τη γελοιότητα, πίσω από την υπερβολή και τη σκληρότητα, υπάρχει πάντα μια αμετακίνητη τρυφερότητα.

Σκηνοθεσία, Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ερμηνεύουν οι: Ευριπίδης Λασκαρίδης & Δημήτρης Ματσούκας

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Άγγελος Μέντης

Μουσική Σύνθεση & Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Πούλιος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες: Δρόσος Σκώτης, Διογένης Σκαλτσάς, Σίμος Πατιερίδης, Νίκος Δραγώνας, Θάνος Λέκκας

Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Χειρισμός Ήχου: Θεμιστοκλής Παντελόπουλος

Ηχητική εγκατάσταση & Χειρισμός Μουσικής: Νίκος Κόλλιας & Κωστής Παυλόπουλος

Φωτιστική εγκατάσταση: Κωνσταντίνος Μαργκάς & Γιώργος Μελισσαρόπουλος

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δημήτρης Τριανταφύλλου & Παρασκευή Λυπημένου

Βοηθός Σκηνογράφου & Ενδυματολόγου: Ιωάννα Πλέσσα

Βοηθός Σκηνογράφου στην περιοδεία: Τζέλα Χριστοπούλου

Εκπαιδευόμενοι βοηθοί παραγωγής: Lisandra Caires & Samuel Esteves Querido

Συντονισμός συμπαραγωγών: Ελισάβετ Τσουχτίδη

Εκτέλεση Παραγωγής & Συντονισμός Περιοδείας: Μαρία Δούρου (2017-18)

Συντονισμός Περιοδείας: Simona Fremder (2018-19) & Gema Rollon Blanco (2019)

Τεχνικός Διευθυντής περιοδείας: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Βοηθός Παραγωγής περιοδείας: Νίκος Μαυράκης – TooFarEast Productions (2019)

Φωτογράφοι: Ελίνα Γιουνανλή & Julian Mommert

Χειριστές Κάμερας: Στέλιος Κεραμίδας, Samuel Esteves Querido & Δημήτρης Τριανταφύλλου

Επεξεργασία video trailer: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Fondation d’entreprise Hermès, στο πλαίσιο του προγράμματος New Settings #7

Συμπαραγωγοί: Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, Théâtre de la Ville (Γαλλία), Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Festival TransAmériques (Καναδάς), Julidans (Ολλανδία), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, CCVF Guimarães (Πορτογαλία), ομάδα OSMOSIS

Με την υποστήριξη: O Espaço do Tempo (Πορτογαλία), Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, Centre Culturel Hellenique (Γαλλία), Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν, Aegean Airlines

Παρουσιάζεται σε συνεργασία με την EdM Productions – Rial & Eshelman

RELIC & TITANS: Ξαναστήνοντας δύο παραστάσεις

Εργαστήριο με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη

27 Ιανουαρίου, 15:00-18:00, 30 Ιανουαρίου, 19:00-22:45, και 1 Φεβρουαρίου, 14:00-16:30

(Galaxy Space) | Κόστος συμμετοχής: 6 €

Πώς ξαναστήνεται μια παράσταση σε δύο ημέρες; Μοιραστείτε με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη, δημιουργό των παραστάσεων RELIC και TITANΕΣ, την εμπειρία ταυτόχρονου στησίματος δύο παραστάσεων που περιοδεύουν επί χρόνια με επιτυχία στην Ευρώπη. Έχουν μόλις λίγες ημέρες για να στηθούν, ώστε να ανοίξουν την αυλαία του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων.

Ένα εργαστήριο-εμπειρία σε δύο συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια στησίματος δύο παραστάσεων, αλλά και μιας συζήτησης με τον δημιουργό τους, Ευριπίδη Λασκαρίδη.

Οι δύο πρώτες ημέρες: Οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στην «κουζίνα» μιας περφόρμανς, να δουν την τοποθέτηση του σκηνικού, τα κρεμάσματα, τη δοκιμασία των σκηνικών αντικειμένων, την πρόβα ήχου, τις τεχνικές δοκιμές και, συνολικά, τη διαδικασία στησίματος μιας περιοδεύουσας παράστασης. Εξάλλου, η εμπειρία μιας περιοδείας στο εξωτερικό περιλαμβάνει συνήθως προβλήματα με σύνθετο τρόπο αντιμετώπισης, περιορισμένους πόρους και ελάχιστο χρόνο αντίδρασης. Ταυτόχρονα, όμως, κρύβει μια μαγεία που συνοδεύεται από άγχος και σκληρή δουλειά.

Λίγες μέρες αργότερα: Στην τρίτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη για να μοιραστούν πιθανούς προβληματισμούς, σχόλια και απορίες γύρω από αυτό που βίωσαν. Ο Έλληνας δημιουργός θα περιγράψει τις μεθόδους που ακολουθεί και την εμπειρία που αποκόμισε από τα χρόνια που ταξιδεύει στη διεθνή αγορά των φεστιβάλ και των χώρων των σύγχρονων παραστατικών τεχνών.

Απευθύνεται σε:

Φοιτητές και αποφοίτους επαγγελματικών σχολών Καλών Τεχνών, Χορού και Θεατρικών Σπουδών.

Διαδικασία αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι καλούνται να καταθέσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση education.stegi@onassis.org ένα σύντομο βιογραφικό, ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους (μπορεί να είναι βίντεο ή portfolio ή mood board ή καλλιτεχνικό Instagram ή οτιδήποτε νιώθουν πως εκφράζει τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες), καθώς και ένα cover letter μέχρι 100 λέξεων.

27 Ιανουαρίου, 15:00-18:00, 30 Ιανουαρίου, 19:00-22:45, και 1 Φεβρουαρίου, 14:00-16:30

Κόστος συμμετοχής: 6 €

Νέα κείμενα για χορό στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

31 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2020, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Galaxy Space (Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και Κυριακή 2 Φεβρουαρίου) | Galaxy Corner (Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου)

Πώς γράφει κανείς για τον χορό; Τι χρειάζεται να αναζητήσεις σε μια παράσταση; Πώς να το μεταδώσεις στους αναγνώστες σου; Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 2 μέρη, εμπνευσμένο από τη Springback Academy του ευρωπαϊκού δικτύου χορού Aerowaves, πεπειραμένοι κριτικοί/θεωρητικοί του χορού μοιράζονται τις ιδέες και τις τεχνικές τους και είναι ανοιχτοί στις ερωτήσεις σας.

1ο Μέρος: Χορός: παρακολουθώντας, γράφοντας, διαβάζοντας

Γενική παρουσίαση (που θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά) πάνω στο πεδίο των κειμένων για χορό, την οποία θα διευθύνει ο Sanjoy Roy, αρχισυντάκτης του Springback Magazine, με συνεισφορά από τους απόφοιτους της Springback Academy, Τάσο Κουκουτά και Μπετίνα Παναγιωτάρα, και με ευκαιρίες για ερωτήσεις.

Απευθύνεται σε: Όσους ενδιαφέρονται για τα θεωρητικά κείμενα χορού, είτε έχουν σχετική εμπειρία είτε απλώς την περιέργεια.

25 διαθέσιμες θέσεις.

2ο Μέρος: Εξάσκησέ το! Δες, γράψε, δημοσίευσε

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις είναι να το κάνεις! Όσοι και όσες επιλεγούν, με κριτήρια το κίνητρο και την εμπειρία τους, θα λάβουν εισιτήρια για ολόκληρο το φεστιβάλ και θα παραστούν σε ομαδικές συναντήσεις ανατροφοδότησης και γραφής με τον Sanjoy Roy, τον Τάσο Κουκουτά και την Μπετίνα Παναγιωτάρα. Στο τέλος, θα γράψουν επιτόπου δύο σύντομες κριτικές παραστάσεων που θα τους έχουν ανατεθεί, στα αγγλικά ή στα ελληνικά, οι οποίες και θα δημοσιευτούν και στις δύο γλώσσες στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Απευθύνεται σε: Όσους θα ήθελαν να εξασκήσουν, να καλλιεργήσουν, να συζητήσουν και να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους.

12 διαθέσιμες θέσεις.

Διαδικασία αίτησης:

1ο και 2ο Μέρος, πλήρες εργαστήριο

Θα δείτε ολόκληρο το φεστιβάλ και, με τη συνοδεία ενός θεωρητικού-μέντορα, θα γράψετε επιτόπου δύο κριτικές (150-300 λέξεων) για παραστάσεις που θα σας ανατεθούν. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα τις γράψετε στα αγγλικά ή στα ελληνικά. (Σημ.: για να βρεθείτε στην ομάδα του Sanjoy Roy, θα πρέπει να γράψετε στα αγγλικά.) Τα κείμενα θα μεταφραστούν προκειμένου να δημοσιευτούν και στις δύο γλώσσες.

Για να κάνετε την αίτηση, στείλτε email στο education.stegi@onassis.org μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020, απαντώντας στις εξής ερωτήσεις με έως τρεις προτάσεις για κάθε απάντηση:

- πόσο σε ενδιαφέρουν τα κείμενα για χορό;

- τι εμπειρία έχεις από κείμενα για χορό;

- τι ελπίζεις να αποκομίσεις από αυτό το εργαστήριο;

- θα γράψεις στα αγγλικά ή στα ελληνικά σε αυτό το εργαστήριο;

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.

Ημερομηνίες:

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, 17:30–20:00 – γενική παρουσίαση

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, 21:00–22:30 – παρακολούθηση παράστασης του Ευριπίδη Λασκαρίδη

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, 17:00–23:00 – παρακολούθηση παραστάσεων Νέων Χορογράφων

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, 14:00–16:00 – συνάντηση με τους επικεφαλής του εργαστηρίου για ανατροφοδότηση σχετικά με τα κείμενα

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, 17:00–23:00 – παρακολούθηση παραστάσεων Νέων Χορογράφων

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, 12:00–14:00 – συνάντηση για αναθεώρηση των κειμένων πριν από τη δημοσίευσή τους

Κόστος συμμετοχής | Πλήρες εργαστήριο, 1ο και 2ο Μέρος: 14 €

*Η παρακολούθηση των παραστάσεων του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων θα είναι δωρεάν για όσους συμμετάσχουν στο πλήρες εργαστήριο.

Συζήτηση με τον Alexander Roberts και την Ásgerður G. Gunnarsdóttir

Curating with the City // Συνεπιμέλεια με την πόλη

2 Φεβρουαρίου 2020, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση – Galaxy Studio

Σε αυτή τη συζήτηση, ο Αλεξάντερ Ρόμπερτς και η Αούσγκερδουρ Γκούναρσντότιρ, καλλιτεχνικοί διευθυντές του διεθνούς φεστιβάλ παραστατικών τεχνών Reykjavík Dance Festival, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, θα μιλήσουν σχετικά με την εξελισσόμενη έρευνα που πραγματοποιούν ως επιμελητές. Το ζευγάρι θα παρουσιάσει διάφορα δικά τους πρότζεκτ και θα συζητήσει για την προσέγγισή τους προς την πόλη, όσους ζουν σε αυτήν, καθώς και για τις προοπτικές συνεργασίας. Θα συζητήσουν την εστίασή τους στην πρόσληψη του φεστιβάλ ως μιας κοινότητας και μιας πλατφόρμας που επιδιώκει την αναδιανομή της αντιπροσώπευσης προς εκείνες τις φωνές της πόλης που διαφορετικά δεν θα ακούγονταν.

Η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από επιμελητικές προοπτικές συνεπιμέλειας με την πόλη και όσους κατοικούν σε αυτήν. Θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και θα επεκταθεί σε επιμελητικά ερωτήματα και στρατηγικές που έχουν καθοδηγήσει αυτή τη δουλειά.

Η συζήτηση απευθύνεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να συλλογιστούν για τη σχέση που μπορεί να έχει η τέχνη με τον τοπικό της περίγυρο και όσους κατοικούν εκεί.

Απευθύνεται σε:

Χορευτές, χορογράφους, καλλιτεχνικούς επιμελητές, παραγωγούς, εργαζόμενους στις τέχνες

Διαδικασία αίτησης:

Στείλτε email στο education.stegi@onassis.org αναγράφοντας το email, τον αριθμό του κινητού σας και την (επαγγελματική) ιδιότητά σας

Ημερομηνία & Ώρες:

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, 13:30 – 16:00

Κόστος συμμετοχής: 6 €

Σχετικά με τους Alexander Roberts και Ásgerður G. Gunnarsdóttir

Ο Αλεξάντερ και η Αούσγκερδουρ εργάζονται μαζί από το 2009, ως επιμελητές, δραματουργοί, καλλιτεχνικοί παραγωγοί και καλλιτέχνες, και θα εξακολουθήσουν να εργάζονται μαζί και στο μέλλον. Το ζευγάρι είναι Συνδιευθυντές του Φεστιβάλ Χορού του Ρέικιαβικ, από το 2013.

Ο Αλεξάντερ είναι επίσης διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Παραστατικών Τεχνών στο Ισλανδικό Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών, καλλιτέχνης και δραματουργός.

Η Αούσγκερδουρ είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Ισλανδικό Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών, ενώ εργάζεται επίσης ως δραματουργός.

