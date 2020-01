Ήττα και αποκλεισμός Τσιτσιπά: Ο Καναδός Ράονιτς πέταξε εκτός Australia Open τον Έλληνα τενίστα (Video)

Τεράστιο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά αποδείχθηκε ο Καναδός Μίλος Ράονιτς ο οποίος νίκησε με 3-0 σετ , αποκλείοντας στη φάση των "32" του Australia Open τον Έλληνα τενίστα.

Ο Τσιτσιπάς πήρε άνευ αγώνα το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του πρώτου Grand Slam της σεζόν, καθώς ο προηγούμενος του αντίπαλος, Φιλίπ Κολσάιμπερ, αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Ο Μίλος Ράονιτς, πρώην Νο.3 και νυν Νο. 32 στην παγκόσμια κατάταξη, στους πρώτους γύρους πέτυχε άνετες νίκες απέναντι σε Λορέντζο Γκιουστίνο και Κριστιάν Γκάριν, κερδίζοντας αμφότερους με 3-0 σετ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τενίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι.

