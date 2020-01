Συγκίνηση έχει σκορπίσει στο ελληνικό μπάσκετ η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ.

Σπανούλης, Καλάθης και Πιτίνο ανήρτησαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο twitter μηνύματα για τον χαμό του θρύλου του NBA.

RIP Kobe. Prayers up So devasting to hear. #KobeBryant #RIP pic.twitter.com/PC4ReXaHzU