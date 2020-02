Βρετανία: Ξανθιά βουλευτής έγινε «βούκινο» λόγω ντυσίματος στο Κοινοβούλιο - Η αποστομωτική απάντηση μέσω Twitter

Μια βουλευτής στη Μεγάλη Βρετανία δέχεται έντονες επικρίσεις από διάφορα διαδικτυακά τρολ για πρόσφατη εμφάνισή της στο Κοινοβούλιο.

Η Τρέισι Μπράμπιν, βουλευτής της των Εργατικών και σκιώδης υπουργός πολιτισμού αποδοκιμάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων την Δευτέρα φορούσε μια μπλούζα, που άφηνε τον ένα ώμο της ακάλυπτο.

Πολλοί ήταν αυτοί που χαρακτήρισαν την ενδυμασία της απρεπή και «ακατάλληλη» για το Κοινοβούλιο.

Η ίδια απάντησε μέσω Twitter, δηλώνοντας έκπληκτη με την οργή ορισμένων εξαιτίας «ενός ώμου».

Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγραψε μεταξύ άλλων: «Συγγνώμη που δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλους εσάς που σχολιάζεται αυτό, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είμαι ξεκ...ο, τσ...λα, έτοιμη να θηλάσω, πορ...διο, μεθυσμένη».

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... https://t.co/sTWWiEY2TF