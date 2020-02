Ιερέας στις ΗΠΑ: Η παιδοφιλία δεν σκότωσε κανέναν σε αντίθεση με τις εκτρώσεις

Η παιδοφιλία σε αντίθεση με τις εκτρώσεις δεν σκοτώνει κανένα, ανέφερε καθολικός ιερέας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο καθολικός ιερέας, Ρίτσαρντ Μπούτσι, από το Ρόντ Άιλαντ στις ΗΠΑ έκανε μια δήλωση κατά τη διάρκεια σύγκρισης της παιδοφιλίας με τις εκτρώσεις.

«Η παιδοφιλία δεν σκοτώνει κανέναν, ενώ αυτό (έκτρωση) το κάνει», είπε ο πατέρας Ρίτσαρντ Μπούτσι, στον τοπικό σταθμό WJAR.

Ο ιερέας μοίρασε φυλλάδια στους ενορίτες του με τα ονόματα των βουλευτών που θα στηρίξουν το νόμο για τις εκτρώσεις.

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9