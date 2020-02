Συρία-Ιντλίμπ: Σφοδρή αντεπίθεση Τουρκίας με πυροβολικό - Παρέμβαση ΗΠΑ που στηρίζει Ερντογάν (Photos/Videos/Χάρτης)

Αν δεν γίνει τίποτε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη βορειοδυτική Συρία, όπου τουλάχιστον 33 στρατιώτες της Τουρκίας σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν αεροσκάφη του συριακού καθεστώτος και της συμμάχου του Ρωσίας, ο κίνδυνος κλιμάκωσης θα συνεχίσει να «αυξάνεται από ώρα σε ώρα», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Syria: At least 29 Turkish soldiers killed by airstrike in Idlib amid latest escalation in conflict that forced thousands to flee https://t.co/awmlMgxDlq — Toath (Sull'e) (@dastgeerikariw) February 28, 2020

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός και δηλώνει πως ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τον μεγεθυνόμενο κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό εξαιτίας των κλιμακούμενων στρατιωτικών συγκρούσεων» στην επαρχία Ιντλίμπ, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Εάν δεν αναληφθεί δράση γρήγορα, ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης θα αυξάνεται ώρα με την ώρα», κρίνει ο Γκουτέρες, αναφέρεται στο κείμενο που διένειμε ο εκπρόσωπος.

Η Τουρκία απαντά με πυροβολικό

Η Άγκυρα διεμήνυσε ότι θα «ανταποδώσει» το πλήγμα εναντίον των δυνάμεών της από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το τουρκικό πυροβολικό έπληττε στόχους.

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι "όλοι οι γνωστοί" στόχοι της συριακής κυβέρνησης βλήθηκαν από τουρκικές αεροπορικές και ομοσπονδιακές μονάδες στήριξης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, και τον διευθυντή επικοινωνίας της Τουρκίας Φαχρέττιν Άλτουν.

Όσον αφορά στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, ο Εμέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) υποστήριξε ότι δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία.

In Erdoganistan, live TV showing illegal Jihadists heading towards Europe. Trying to blackmail Europe to out pressure on Russia to stop it's liberation effort of #Idlib ...pathetic #Turkey #Syria https://t.co/67QWxf0dND — agkaragkutsu (@gtsalavoutas) February 28, 2020

«Η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή (προσφύγων) από την Ιντλίμπ στα σύνορά της», τόνισε ο Τσελίκ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο Τσελίκ φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει με αυτή την τοποθέτηση δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τουρκικών κυβερνητικών πηγών κατά τις οποίες η Άγκυρα αποφάσισε μετά την κλιμάκωση στην Ιντλίμπ να επιτρέπει πλέον σε σύρους πρόσφυγες να περνούν από το έδαφός της προς χώρες της Ευρώπης, αψηφώντας την Κοινή Δήλωση Τουρκίας-ΕΕ για το Προσφυγικό, όπως είναι η επίσημη ονομασία της διμερούς συμφωνίας του 2016.

Close to a million people have been displaced in Syria's Idlib province since December, most of them women & children.@refugees is delivering essential aid, including emergency shelter & protection support, and is ramping up its capacity to do more. https://t.co/NCMDp0u2pn pic.twitter.com/IgOd5Ad4zf — United Nations (@UN) February 23, 2020

ΗΠΑ: Για «αποτροπιαστική επίθεση« κατηγορεί Συρία και Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απαίτησε το συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία να βάλουν τέλος στην «αποτροπιαστική επίθεσή τους» στην επαρχία Ιντλίμπ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, όπου τουλάχιστον 33 τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη.

«Υποστηρίζουμε τη σύμμαχό μας στο NATO Τουρκία και συνεχίζουμε να ζητούμε να υπάρξει άμεση διακοπή αυτής της αποτροπιαστικής επίθεσης του καθεστώτος του Άσαντ, της Ρωσίας και δυνάμεων υποστηριζόμενων από το Ιράν», τόνισε εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Μελετάμε τον καλύτερο τρόπο για να (...) προσφέρουμε βοήθεια στην Τουρκία σε αυτή την κρίση», συνεχίζει το κείμενο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με την Άγκυρα για να ενημερωθεί σχετικά με τα αεροπορικά πλήγματα τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε 33 τούρκους στρατιωτικούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις τουρκικές αρχές.

Νωρίτερα, η Ουάσινγκτον είχε παροτρύνει την Τουρκία, όταν ακόμη ο απολογισμός ήταν λιγότερο βαρύς, να εξαγάγει τα σωστά κατ’ αυτήν συμπεράσματα από τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις της και εκείνες της Δαμασκού, που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, και να προχωρήσει στην ακύρωση της αγοράς των προηγμένων ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Οι Τούρκοι τώρα «βλέπουν τη Ρωσία όπως είναι στ’ αλήθεια», βλέπουν «τι κάνει», κι όταν δέχονται επίθεση «τούρκοι στρατιώτες», αυτό πια «ξεπερνά ό,τι κι αν ενώνει την Τουρκία και τη Ρωσία», έκρινε η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στο NATO Κέι Μπέιλι Χάτσινσον. Η αμερικανική κυβέρνηση, διαβεβαίωσε η ίδια, είναι «ο σύμμαχος του παρελθόντος και του μέλλοντος» για τους Τούρκους.

Η αγορά των S-400 συγκαταλέγεται στα αιχμηρότερα αγκάθια στη σχέση της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα, συμμάχων στο NATO. Η Τουρκία αγόρασε τα συστήματα αυτά παρά την απειλή επιβολής αμερικανικών κυρώσεων, προκαλώντας την οργή της αμερικανικής κυβέρνησης, που λέει πως δεν είναι συμβατά με τα συστήματα της ατλαντικής συμμαχίας. Η αγορά κόστισε στην Άγκυρα την αποπομπή της από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.

ΝΑΤΟ κατά «αεροπορικών πληγμάτων αδιακρίτως»!

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε τα «αεροπορικά πλήγματα [που εξαπέλυσαν] αδιακρίτως το συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία» στην Ιντλίμπ χθες σκοτώνοντας 33 τούρκους στρατιωτικούς και απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Ο Στόλτενμπεργκ συνομίλησε χθες βράδυ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, κράτους-μέλους του NATO, ενημέρωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας.

«Καταδίκασε τη συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων που γίνονται αδιακρίτως από το συριακό καθεστώς και τη σύμμαχό του Ρωσία στην επαρχία της Ιντλίμπ και κάλεσε (τη Δαμασκό και τη Μόσχα) να σταματήσουν την επίθεσή τους, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να εξευρεθεί ειρηνική λύση», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του NATO Οάνα Λουνγκέσκου.

Ακόμη, ο Στόλτενμπεργκ «παρότρυνε όλα τα μέρη να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης και να αποφύγουν την περαιτέρω επιδείνωση της φοβερής ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή», πρόσθεσε η ίδια.