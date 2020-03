ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου: «Να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις» - «Πόλεμος» μέσω twitter

Να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις, προτρέπει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το υπουργείο Εξωτερικών.

«To να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις είναι πάντοτε καλό στη διπλωματία. Όπως είναι και η ψυχραιμία» απαντάει το υπουργείο Εξωτερικών στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με ανάρτησή του στο twitter.

Being based on true facts rather than on fake news is always good in the workings of diplomacy. As is composure.



Τo να βασίζεσαι σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις είναι πάντοτε καλό στη διπλωματία. Όπως είναι και η ψυχραιμία.#fakeTurkishPropaganda