Κορωνοϊός: Για φάρμακο-ελπίδα για τα συμπτώματα του ιού μιλά ιταλική εφημερίδα

Κλειδί στην αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού ίσως αποτελεί ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αφού με τη χρήση του μειώθηκαν σημαντικά τα συμπτώματα σε ασθενή στην Ιταλία, καθώς και σε πολλούς άλλους στην Κίνα.

Η Κίνα, όπου τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί δραστικά το τελευταίο διάστημα, ενέκρινε ήδη τη χρήση του Actemra της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche σε ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές της νόσου του νέου κορωνοϊού, καθώς αναζητά επειγόντως νέους τρόπους καταπολέμησης της φονικής μόλυνσης που εξαπλώνεται ανά την υφήλιο.

Η Κίνα θεωρεί ότι μερικά παλαιότερα φάρμακα θα μπορούσαν να σταματήσουν το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS), μια υπερ-αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, που θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την καταστροφική ανεπάρκεια οργάνων και το θάνατο σε ορισμένους ασθενείς με κορωνοϊό. Το Actemra, το οποίο εγκρίθηκε το 2010 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αναστέλλει τα υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) που προκαλούν ορισμένες φλεγμονώδεις ασθένειες.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανέφερε σε οδηγίες για την αντιμετώπιση της νόσου, που δημοσιεύθηκαν στο Διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα, ότι το Actemra μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό και νοσηλεύονται με σοβαρή πνευμονική βλάβη και υψηλά επίπεδα IL-6. Παράλληλα Κινέζοι ερευνητές στη χώρα δοκιμάζουν το φάρμακο σε μια κλινική δοκιμή η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει 188 ασθενείς με κορωνοϊό και η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου.

Η Roche, η οποία δώρισε παρτίδες του φαρμάκου Αctemra αξίωας 14 εκατ. γιουάν (περίπου δύο εκατ. δολάρια) Actemra τον Φεβρουάριο, είπε ότι η δοκιμή ξεκίνησε ανεξάρτητα από ένα τρίτο μέρος με στόχο να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου σε ασθενείς με κορονοϊό. Προς το παρόν, όπως τόνισε η εταιρεία, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία από κλινικές δοκιμές σχετικά με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου κατά του κορωνοϊού.

