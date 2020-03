Μοζαμβίκη: Πάνω από 60 μετανάστες νεκροί σε φορτηγό από ασφυξία

Περισσότεροι από 60 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί σήμερα το πρωί, προφανώς από ασφυξία, σε ένα φορτηγό το οποίο προερχόταν από το Μαλάουι και το σταμάτησαν οι αρχές στη βορειοδυτική Μοζαμβίκη.

«Ένα φορτηγό από το Μαλάουι που μετέφερε μετανάστες, που φαίνεται να είναι Αιθίοπες, ελέγχθηκε στη γέφυρα Μουσακάνα, στην επαρχία Τέτε», δήλωσε πηγή από νοσοκομείο της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«64 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, μόνο 14 επέζησαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι αιτία του θανάτου των μεταναστών ήταν «πιθανότατα η ασφυξία».

#BREAKING: More than 60 migrants have been found dead in a container in Mozambique: health ministry. @AFP