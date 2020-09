ADAF - Η Γαλλική Ψηφιακή Τέχνη στο Προσκήνιο

7 Σεπτεμβρίου 2020 – 20.30΄

Ταράτσα Γαλλικού Ινστιτούτου

Ελεύθερη είσοδος με εγγραφή. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το AthensDigitalArtsFestivalADAF, πριν παρουσιάσουν τη συνέργεια τους στα πλαίσια του Ψηφιακού Νοεμβρίου και της έκθεσης ExtendedReality, δίνουν ραντεβού με το κοινό στις 7 Σεπτεμβρίου, στην ανακαινισμένη ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου με μια πρωτότυπη επιλογή γαλλικών έργων από το αρχείο του Φεστιβάλ. Η καλλιτεχνική ομάδα του ADAF προτείνει μια ρετροσπεκτίβαταινιών τέχνης, avant-garde και κινουμένων σχεδίων που σηματοδότησαν το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια.

Αντλώντας υλικό από το ψηφιακό αρχείο του AthensDigitalArtsFestival, το οποίο μέσα από την πορεία του έχει καταγράψει τη μετάβαση της εποχής μας από το αναλογικό μέσον στο ψηφιακό, τα έργα δομούν πρωτότυπα σύμβολα επικοινωνίας. Πέρα από την ψηφιακή του μορφή, με την αναζήτηση και την επεξεργασία προγραμματιστικού κώδικα και λογισμικού, θίγονται καίρια ζητήματα της εποχής.

Ταινίες που θα προβληθούν

- François Roux, The Lid (2013) 04.15 ’

- El Zoid, In the realm of void, seeking the sun (2018) 09.18 ’

- Roland Quelven, POLAROIDS (2014) 05.40 ’

- Yannick Dangin Leconte, Propagande (2013) 08.37 ’

- Jean Gabriel Periot, The Devil (2013) 07.00 ’

- Beb-deum, MONDIALE™ Worldwide Departures (2017) 04.24 ’

- Jean-Gabriel Périot, WE ARE BECOME DEATH (2014) 04.00 ’

- Guillaume Martial, The Modulor (2014) 01.00 ’

- Jerome Walter Gueguen, A p a r e I l (2012) 09.00 ’

- ZZZ, El Cuerpo (Body) (2011) 04.38 ’

- Nico Winz, Conversation avec les esprits (2013) 04.34 ’

- FredericDoazan, Chanvert les bains (2011) 03.40 ’

- Brun Pauline, To the Man Who Flew into Space from His Apartment (2010) 01.13 ’

- KamelGhabte, Casablanca Run The Covid (2020) 10.00 ’

- FrédéricDurieu& Nathalie Erin, Covid-19 in action in your body (2020) 02.04 ’

- Melissa Faivre, Memorabilia (2019) 06.10 ’

Επιμέλεια προγράμματος: Ειρήνη Ολυμπίου (Επιμελήτρια Video Art, Athens Digital Arts Festival)

Τη δράση θα προλογίσουν:

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου (Δ/ντης Athens Digital Arts Festival)

Ειρήνη Ολυμπίου (Επιμελήτρια Video Art Athens Digital Arts Festival)

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, AthensDigitalArtsFestival (ADAF), ο μακροβιότερος θεσμός για τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα στην Ελλάδα (ιδρ. 2005).

Για την 16η του έκδοση εγκαινίασε την Online εποχή και συνεχίζει καθημερινά τις δράσεις, παρουσιάζοντας περφόρμανς και καλλιτεχνικά έργα ελεύθερα στο κοινό. Πρόκειται για το πρώτο Digital Art Online Streaming Festival που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, και με το παρόν ανακοινώνει μια ακόμη πρεμιέρα.

Επόμενα ραντεβού:

Extending Reality |Athens Digital Arts Festival | Νοέμβριος 2020

Η Art, Science & Technology διοργάνωσητου Athens Digital Arts Festival “Extending Reality | CoExistence: Art Science, Technology”, επιστρέφειστοΊδρυμαΕυγενίδου, ΤοΝέοΨηφιακόΠλανητάριο,στηνΑθήνα.

Αυτή η διοργάνωση έχει σκοπό να αναδείξει τη δυναμική των σύγχρονων μέσων στην καθημερινή ζωή μέσα από ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό πρόγραμμα και με έμφαση την ανέπαφη διάδραση.

Πρόκειται για μια δράση γεμάτη εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, που θέλουν να μάθουν και να βιώσουν όλους τους σύγχρονους τρόπους με τους οποίους συνυπάρχουν αρμονικά η Τέχνη, η Τεχνολογία και η Επιστήμη.

Το πρόγραμμα του ExtendingReality | Coexistence: Art, Science, Technology θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και τα όριά της, παρουσιάζοντας το σημείο που τέμνεται ο φυσικός με τον ψηφιακό κόσμο δημιουργώντας έναν υβριδικό χώρο ανάμεσα στην εικονική και την φυσική πραγματικότητα.

Ψηφιακός Νοέμβριος 2020

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει για 2η χρονιά τον Ψηφιακό Νοέμβριο, το διεθνές πολιτιστικό γεγονός που προτείνουν τα Γαλλικά Ινστιτούτα ανά τον κόσμο, για ένα μήνα, με στόχο την ανάδειξη των ψηφιακών πολιτισμών και των διαφορετικών μορφών τους.

Η 2η έκδοση του Ψηφιακού Νοεμβρίου στην Ελλάδα, θα προβάλλει τη γαλλική αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης των ψηφιακών επαγγελμάτων, ενώ εργαστήρια, editathons, ομιλίες, καλλιτεχνικές δράσεις και μία έκθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιέχονται στο πρόγραμμα για το ευρύ κοινό.

Μέτρα ασφαλείας στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου κατά την υποδοχή του κοινού σε εκδηλώσεις.

* Οι θεατές θα πρέπει να παρουσιαστούν με το δελτίο εισόδου (τυπωμένο ή φορτωμένο στο κινητό).

* Για την είσοδο στο Ινστιτούτο είναι απαραίτητη, πέραν του ελέγχου ασφαλείας, και η θερμομέτρηση.

* Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό του Ινστιτούτου γίνονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας (είσοδος, έξοδος και εσωτερικές μετακινήσεις) και θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθείται η ειδική σήμανση.

* Η χρήση του ανελκυστήρα προορίζεται κατά προτεραιότητα για τους θεατές με δυσκολίες πρόσβασης στην ταράτσα.

* Η διάταξη των θέσεων έχει σχεδιαστεί βάσει των επίσημων οδηγιών για την υποδοχή του κοινού σε χώρους εκδηλώσεων.