Παρέμβαση στο κτίριο της Κομισιόν: «Ε, Ευρώπη αγνόησες τους πρόσφυγες της Λέσβου» (Video)»

Η ΜΚΟ Choose Love, η οποία ασχολείται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματα των προσφύγων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, προχώρησε σε μια παρέμβαση στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Πρόβαλε στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου ένα βίντεο με μαρτυρίες παιδιών προσφύγων από τη Λέσβο που ζητούν να απεγκλωβιστούν από εκεί, διεκδικώντας τα αυτονόητα: νερό, τροφή και τη δυνατότητα να πάνε σχολείο.

Στο tweet με το οποίο κοινοποίησε την παρέμβασή της η οργάνωση, σημειώνει: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αγνοήσει τους πρόσφυγες στα ελληνικά πολύ καιρό. Γι' αυτό μεταφέραμε τη φωνή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην καρδιά των Βρυξελλών».

European leaders have ignored refugees on the Greek islands for way too long.



So we took their voices to the European Commission in the heart of Brussels.



Sound on #ChooseLove #MigrationPact #NoMoreMorias pic.twitter.com/H7IDVOcyXf