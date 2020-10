Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Τριάντα πύραυλοι έπληξαν την πρωτεύουσα Στεπανακέρτ (Photos/Videos)

Περίπου τριάντα εκρήξεις πυραύλων ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της Στεπανακέρτ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη καθώς ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο Καραμπάχ συνεχίζεται με μικρές διακοπές, μεταδίδει ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS στην πόλη.

Σειρήνες που προειδοποιούν τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια ηχούν συνεχώς στην πόλη.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές από τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό.

Εχθροπραξίες ανάμεσα σε δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν και των αρμένιων αυτονομιστών στον θύλακα μαίνονται από την 27η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη από τις αναζωπυρώσεις της βίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ τα τελευταία χρόνια, για μάχες πολύ πιο σφοδρές από ό,τι το καλοκαίρι του 2014, τον Απρίλιο του 2016 ή τον Ιούλιο φέτος.

Το Γερεβάν και το Μπακού επέβαλαν στρατιωτικό νόμο και κήρυξαν επιστράτευση. Και τα δύο μέρη κάνουν λόγο για βαριές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η διένεξη για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, διαφιλονικούμενη περιοχή, τμήμα του Αζερμπαϊτζάν πριν διασπαστεί η Σοβιετική Ένωση, αλλά με πληθυσμό που αποτελείται κυρίως από Αρμένιους, κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο του 1988, όταν η Αυτόνομη Περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωνε την αποχώρησή της από τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

Την περίοδο από το 1992 ως το 1994, διεξάγονταν ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τον έλεγχο του θύλακα.

Για την επίλυση της σύγκρουσης για το Ναγκόρνο Καραμπάχ διεξάγονται συνομιλίες από το 1992 υπό τον συντονισμό της λεγόμενης Ομάδας του Μινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ρόλο στη διαπραγμάτευση έχουν οι τρεις χώρες που συμπροεδρεύουν στην Ομάδα του Μινσκ, η Ρωσία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

After a night in the basement in #Stepanakert , full of bombing and sirenes, we just had 20 minutes to drive outside after new alert and loud sirenes just now. @BILD pic.twitter.com/yXOUQFebq1