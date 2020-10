Συλλήψεις και τραυματισμοί αστυνομικών στους πανηγυρισμούς των οπαδών των Λέικερς (Video)

Κάθε άλλo παρά ειρηνικά κύλησαν οι πανηγυρισμοί των οπαδών των Λέικερς για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος!

Έπειτα από δέκα χρόνια, οι Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και όπως είναι φυσικό οι οπαδοί τους βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν!

Ο μεγαλύτερος πυρήνας των οπαδών συγκεντρώθηκε έξω από το «Staples Center», ωστόσο οι πανηγυρισμοί δεν κύλησαν ειρηνικά!

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί που ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου δέχθηκαν επίθεση με μπουκάλια και πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ από αυτούς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση πλαστικών σφαιρών, οι οποίες τραυμάτισαν δύο άτομα.

Από ‘κει και πέρα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε πάνω από 30 κτίρια, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 76 συλλήψεις.

Los Angeles: Police have fired less than lethal rounds after Lakers fans threw fireworks on the streets.



Lakers fans threw bottles back in return. pic.twitter.com/qyIGkSs1HU