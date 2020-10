Σύνοδος Κορυφής: Αποχώρησε λόγω κρούσματος κορωνοϊού η Φον ντερ Λάιεν

Σε αυτοαπομόνωση τίθεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν καν προλάβει να ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής καθώς εντοπίστηκε κι άλλο κρούσμα κορονοϊού στο στενό περιβάλλον της.



Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, αφού εντοπίστηκε ένα θετικό κρούσμα της Covid-19 στο περιβάλλον της, ανακοίνωσε μέσω του Twitter.



Όπως διευκρίνισε, η ίδια έχει βρεθεί αρνητική στον νέο κορονοϊό, ωστόσο θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.