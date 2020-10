Με μια ανάρτηση στο Twitter, και μάλιστα στα αγγλικά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Our collective response to neonazis is the Rule of Law. This is the strength of Greece’s democracy.#GDtrial