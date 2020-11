Αμερικανικές Εκλογές 2020: H Πάτι Σμιθ τραγουδά στον δρόμο και εμψυχώνει τους ψηφοφόρους (Video)

Καθώς οι ψηφοφόροι πήγαιναν να ψηφίσουν για τις Αμερικανικές Εκλογές 2020 στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτή την εβδομάδα, ενθαρρύνονταν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με ένα τραγούδι.

Από μια αυτοσχέδια ερμηνεία του «People Have The Power» της Πάτι Σμιθ, του τραγουδιού που έχει γίνει ύμνος, ευγενική προσφορά της ίδιας της ιέρειας της πανκ ροκ. Μαζί με τον επί σειρά ετών βασικό κιθαρίστα της, Λένι Κέι, η Σμιθ βγήκε στους δρόμους για να ερμηνεύσει σε ακουστική εκδοχή το πολιτικό μανιφέστο της από το άλμπουμ του 1988, «Dream of Life».

Σε ανάρτηση στο Instagram του μουσικού κινήματος Joy to the Polls προβάλλεται η αυτοσχέδια ερμηνεία της Πάτι Σμιθ να υπενθυμίζει στους περαστικούς να κάνουν χρήση της φωνής τους στις προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: «Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη / Τη δύναμη να ονειρεύεσαι, να εξουσιάζεις να παλεύεις για τον κόσμο ενάντια στους ανόητους».

Δείτε το βίντεο:

Αν και η μουσικός δεν εκφράζει την προτίμησή της για τον Τζο Μπάιντεν ή τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης, στο παρελθόν ήταν καθαρά αντίθετη στον δεύτερο επικρίνοντας ιδιαίτερα την αποτυχία του να αντιμετωπίσει - ή ακόμη και να αναγνωρίσει πραγματικά - την κλιματική κρίση.

Έχοντας εκφράσει θαυμασμό για ακτιβιστές για το κλίμα, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ για την εκστρατεία τους με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Πάτι Σμιθ τόνισε αναφερόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη το 2019 στο ITV: «Αυτό που έκανε στο περιβάλλον μας, η έλλειψη κατανόησης της σημασίας της παγκόσμιας συζήτησης για το περιβάλλον μας… κάθε μέρα, μπορεί κανείς να είναι θυμωμένος, εξευτελισμένος ή σοκαρισμένος με τα πράγματα που κάνει».

Πηγή: iefimerida.gr