Πέντε χρόνια από τη σφαγή στο Μπατακλάν: Πώς θα τιμήσουν την μαύρη επέτειο οι QOTSA

Καθώς πλησιάζουμε στην πέμπτη επέτειο από την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο θέατρο Μπατακλάν στο Παρίσι, η οποία κόστισε τη ζωή σε 89 άτομα που είχαν πάει στο θέατρο για να απολαύσουν τη συναυλία των Eagles of Death Metal, το συγκρότημα των Queens of the Stone Age (QOTSA), μέλη των οποίων είχαν σχηματίσει τους Eagles, αποφάσισε να χαρίσει στους φανς του μια μοναδική διαδικτυακή εμπειρία για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών της επίθεσης, μεταξύ των οποίων και συνεργάτης του συγκροτήματος, ο Νικ Αλεξάντερ.

Έτσι, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, το συγκρότημα θα στριμάρει μια εξαιρετικά σπάνια συναυλία του, από το Μουσείο Παλαιάς και Νέας Τέχνης (MONA) στην Τασμανία. Η συναυλία ήταν ακουστική και είχε δοθεί στο πλαίσιο φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας για νοσοκομείο παίδων. Το συγκρότημα καλεί τους φίλους του να δουν τη συναυλία στη σελίδα του στο YouTube και να δωρίσει ό,τι μπορεί σε δύο ταμεία, ένα που έχει οργανωθεί στη μνήμη του Νικ Αλεξάντερ και ένα άλλο για τα θύματα και τις οικογένειές τους (συνολικά σκοτώθηκαν 130 άτομα).