23.12.2025 14:34

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Κατά του τραγουδιού «Έκπτωτος Άγγελος» που έχει ερμηνεύσει ο Νίκος Οικονομόπουλος στράφηκε η Έφη Θώδη, εκφράζοντας την άποψη πως το συγκεκριμένο κομμάτι δεν συνάδει με τις χριστιανικές αξίες που ο ίδιος επικαλείται.

«Δεν μπορείς από τη μια να λες ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να λες αυτά τα τραγούδια» τόνισε, συμβουλεύοντας τον τραγουδιστή να μην ξαναπεί το εν λόγω κομμάτι.

«Κοίταξε μ’ αρέσει που είναι χριστιανός, αλλά τα τραγούδια που έχει πει δεν είναι όλα χριστιανικά. Ο έκπτωτος άγγελος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άγγελος ο σατανάς που έπεσε στη γη. Δεν μπορείς από τη μια να λες ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να λες αυτά τα τραγούδια. Απαράδεκτος για μένα. Θα τον παρακαλέσω να μην το ξαναπεί αυτό το τραγούδι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

