Πώς ο Ralph Lauren έγινε ξανά επίκαιρος – Τα… Χριστούγεννα, η Gen Z και η Τέιλορ Σουίφτ

Ο Ralph Lauren, το κλασσικό αλλά λίγο… φθαρμένο brand που πρωτοστατούσε στη μόδα τη δεκαετία του ’80, έκανε ένα εντυπωσιακό come back στην Gen Z.

Η αλλαγή αυτή ενισχύθηκε μέσα από τα social media και κυρίως το TikTok, όπου η κλασσική χριστουγεννιάτικη αισθητική του brand έγινε trend.

Το λεγόμενο «Ralph Lauren Christmas» οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον για vintage διακόσμηση σπιτιού, με τις αναζητήσεις στο eBay να αυξάνονται σημαντικά, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι επισκέπτονται τα καταστήματα για να βιώσουν το ύφος του brand, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

#christmasinparis #ralphlauren #teddybear #ralphsparis ♬ i smell snow – ashley 💋🛍️ @carolina.ldno Christmas at Ralph Lauren Café 😍 — where Paris slows down for the holidays… The moment you step into Ralph’s Coffee on Boulevard Saint-Germain, Christmas feels… quieter. Soft lights. Evergreen garlands. Warm wood and golden details. Nothing loud — just timeless, cozy, and perfectly Parisian. The café is small, and that’s what makes it special. Intimate, softly glowing, almost like a scene from a classic holiday film — especially under that statement chandelier lighting everything just right. And then… the hot chocolate ☕️ Rich, velvety, deeply comforting — topped with the sweetest little chocolate bear you almost don’t want to melt. Almost. 🐻✨ If you’re craving a refined, festive pause in Paris this season, this is one of those places that simply gets Christmas. 📍 Ralph’s Coffee — 173 Boulevard Saint-Germain, Paris 6e Paris Christmas 2025 | Christmas in Paris Activities | Christmas decorations in Paris | what to in Paris for Christmas | Paris luxury Paris food guide | Paris hot chocolate #parischristmas

Από το 2017, υπό την ηγεσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Patrice Louvet, η εταιρεία ακολούθησε στρατηγική με στόχο την προσέγγιση της Gen Z. Η στρατηγική αυτή περιλάμβανε συνεργασίες με σύγχρονα brands και πλατφόρμες, ενίσχυση της ψηφιακής και παρουσίας στα social media, αυξημένες επενδύσεις στο marketing και ανανέωση εμβληματικών προϊόντων ώστε να παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές γενιές.

Παράλληλα, η εταιρεία φρόντισε να διατηρήσει την αυθεντικότητα και το DNA του brand, με τον ιδρυτή Ralph Lauren να παραμένει ενεργός στη δημιουργική κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ralph Lauren αξιοποίησε επίσης συνεργασίες με κοινότητες και πολιτισμούς που έχουν εμπνεύσει τον ιδρυτή του, όπως συλλογές αφιερωμένες σε ιστορικά μαύρα κολέγια, στην κοινότητα Oak Bluffs στο Martha’s Vineyard και σε αυτόχθονες Αμερικανούς τεχνίτες.

Ταυτόχρονα, δεδομένα από καταναλωτικές έρευνες και ψηφιακές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονταν στις προτιμήσεις της Gen Z.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η τσάντα Polo ID, η οποία έγινε viral στα social media μέσα από βίντεο χρηστών, ενώ κλασικά κομμάτια όπως το polo και το πλεκτό πουλόβερ παρουσιάστηκαν με νέο styling για νεότερο κοινό.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της περιόδου δεν προήλθε από κάποια οργανωμένη καμπάνια. Όταν η Taylor Swift ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce φορώντας ριγέ φόρεμα Ralph Lauren, το συγκεκριμένο κομμάτι εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς η εταιρεία να έχει προηγουμένως ενημερωθεί.

Παράλληλα, η εταιρεία περιόρισε τις εκπτώσεις, μείωσε την παρουσία της σε πολυκαταστήματα που βασίζονται σε προσφορές και επένδυσε σε εμπειρίες όπως τα Ralph’s Coffee.

Σήμερα, ο Ralph Lauren κατατάσσεται δεύτερος μετά τη Gucci στα brands που θεωρούνται πιο επιθυμητά από καταναλωτές κάτω των 35 ετών, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη απήχησή του στη νεότερη γενιά.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Κοντογιαννίδης: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης» (Video)

Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Ξεκίνησα τα ναρκωτικά στα 14 – Θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν» (Video)

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μπλόκαρε τους γονείς του στα social media – Μεγαλώνει η ένταση στην οικογένεια