Απίστευτος Τραμπ: «ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» γράφει στο Twitter, θέλει εύσημα και για τα εμβόλια

Ακόμα μια ημέρα, ακόμα ένα τουιτερικό ξέσπασμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον απλώς αρνείται να αποδεχθεί την πραγματικότητα, ότι, δηλαδή, έχασε και τη λαϊκή ψήφο και τους εκλέκτορες και συνεχίζει να μην παραδέχεται την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Αγνοώντας τις συνεχείς ειδοποιήσεις για προβληματικές αναρτήσεις που βάζει το Twitter στα ποστ του, ο Τραμπ έγραψε σήμερα «ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» (sic) και συνέχισε γράφοντας: «Η ψεύτικη επανακαταμέτρηση στην Τζόρτζια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα γιατί δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την διασταύρωση των υπογραφών. Σπάστε το αντισυνταγματικό διάταγμα συναίνεσης».

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να οικειοποιηθεί και τις ανακοινώσεις της Moderna σχετικά με το πειραματικό της εμβόλιο κατά του κορωνοϊού: «ένα ακόμη εμβόλιο ανακοινώθηκε! […] Για τους μεγάλους "ιστορικούς", παρακαλώ να θυμάστε πως αυτές οι μεγάλες ανακαλύψεις που θα τελειώσουν την “κινέζικη πανώλη”, όλες έλαβαν χώρα υπό την προεδρεία μου» έγραψε στο Twitter.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!