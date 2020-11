Πρώτες επαφές: Μισέλ και φον ντερ Λάιεν επικοινώνησαν με Μπάιντεν

Καθώς το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ βαίνει προς το αναπόφευκτο τέλος του, δηλαδή, την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, η ηγεσία της ΕΕ αρχίζει να κάνει πρώτες ανιχνευτικού χαρακτήρα επαφές με τον ένοικο-εν-αναμονή του Λευκού Οίκου, Τζο Μπάιντεν

«Χαίρομαι που μίλησα με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Του έδωσα συγχαρητήρια για τη νίκη του. Είναι μια νέα αρχή για την παγκόσμια σχέση ΕΕ-ΗΠΑ» ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο τουίτερ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπλήρωσε ότι «ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρές ΗΠΑ που συνεργάζονται μπορούν να διαμορφώσουν την παγκόσμια ατζέντα που βασίζεται στη συνεργασία, την πολυμέρεια, την αλληλεγγύη και τις κοινές αξίες».

Great to speak with President-elect @JoeBiden. I congratulated him on his victory. It is a new beginning for the EU-US global partnership.



A strong & strong working together can shape the global agenda based on cooperation, multilateralism, solidarity and shared values. pic.twitter.com/6iL1uh0F4S