Τα... ξαναγυρνάει ο Τραμπ: O Μπάιντεν θα μπει στον Λευκό Οίκο μόνο εάν αποδείξει ότι δεν έκλεψε

Με νέες αμφιλεγόμενες δηλώσεις, με τις οποίες εκφράζει ανοιχτά τη δυσπιστία του απέναντι στην εκλογική διαδικασία, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει το κλίμα πόλωσης στις ΗΠΑ.

Με νέο σχόλιό του στο Twitter, προτάσσει και πάλι τα σενάρια περί απάτης και νοθείας στις αμερικανικές εκλογές, ενώ αμφισβητεί τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, παρά την προ ολίγων ημερών επικύρωση της επικράτησης του τελευταίου στις πολιτείες-κλειδιά, Τζόρτζια, Μίσιγκαν και Πενσιλβάνια.

Παρά το σφροδρό κύμα πανδημίας στις ΗΠΑ και με τον Μπάιντεν να κρούει τον κώδωνα για έγκαιρη ανάληψη δράσης ώστε να μην καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ θύματων στην Αμερική, τη χώρα που πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορωνοϊό, ο Τραμπ διευρύνει το πεδίο διχασμού.

Σε νέα εμπρηστικό tweet σημείωσε τα εξής: «Ο Μπάιντεν μπορεί να εισέλθει στον Λευκό Οίκο ως πρόεδρος μόνο εάν αποδείξει πως οι γελοίες 80.000.000 ψήφοι του δεν αποκτήθηκαν απατηλά και παράνομα. Εάν δείτε τι συνέβη σε Ντιτρόιτ, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια και Μιλγουόκι, με την τεράστια απάτη ψήφων, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι άλυτο».

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!