Αλμπερτ Μπουρλά (Pfizer): Δεν γνωρίζουμε αν μεταδίδει την ασθένεια κάποιος που έχει εμβολιαστεί για κορωνοϊό

Πρέπει να εξεταστεί αν κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μπορεί ακόμα να μεταδώσει τον ιό, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά μιλώντας σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή Dateline του NBC News, με οικοδεσπότη τον Λέστερ Χολτ, η φαρμακευτική εταιρεία «δεν είναι σίγουρη εάν το εμβόλιο εμποδίζει τη μετάδοση του νέου κορονοϊού» προσθέτοντας ότι «αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί».

Στην χθεσινή πρεμιέρα της εκπομπής, υπό τον τίτλο «Αγώνας για ένα εμβόλιο», ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λέστερ Χολτ απηύθυνε ερωτήσεις στον Άλμπερτ Μπουρλά, αλλά και σε άλλους επιστήμονες που συμμετείχαν στην ανάπτυξη και διανομή του εμβολίου.

Στη λίστα με τις ερωτήσεις του Χολτ προς τον Μπουρλά έκανε αίσθηση η ακόλουθη: «Παρόλο που θα έχω εμβολιαστεί, μπορώ να μεταφέρω τον ιό σε άλλους ανθρώπους;».

«Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Δεν είμαστε σίγουροι γι’ αυτό με βάση αυτά που ξέρουμε» απάντησε ο CEO της Pfizer.

Τον Νοέμβριο, ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer ανακοίνωσε ότι το υποψήφιο εμβόλιο είχε αποδειχθεί περισσότερο από 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νόσου COVID-19 και υπέβαλε αίτηση για άδεια έκτακτης ανάγκης από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer με τον πρώτο γύρο των εμβολιασμών να ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

