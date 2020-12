Εικόνες χάους στην Αλβανία: Επεισόδια για δολοφονία 25χρονου από αστυνομικό - Φωτιές έξω από την πρωθυπουργική κατοικία (Video)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, μετά την δολοφονία ενός 25χρονου από αστυνομικό. Ο 25χρονος Klodian Rasha δολοφονήθηκε από αστυνομικό το βράδυ της Τρίτης, στη γειτονιά Lapraka των Τιράνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα, ο νεαρός προσπάθησε «να ξεφύγει, δείχνοντας ένα σκληρό αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο προς στον αστυνομικό». Η αστυνομία σημειώνει, επίσης, ότι μετά από έρευνα στην γύρω περιοχή εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο που φέρεται να άνηκε στον Rasha.

Ωστόσο, μερικές ώρες αργότερα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) δημοσίευσε ανακοίνωση ανατρέποντας τα όσα ανέφερε η αστυνομία.Το πυροβόλο όπλο που συγκεντρώθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από την αστυνομία «βρέθηκε σε ένα από τα σοκάκια που περνούσε ο νεαρός όταν τον κυνηγούσε η αστυνομία».

Επιπλέον, σημειώνει ότι ο αξιωματικός Ν.Η., που δεν μπορούσε να πιάσει και να μπλοκάρει τον Rasha, «άνοιξε πυρ με το πυροβόλο όπλο του προς την κατεύθυνσή του». Ο αξιωματικός συνελήφθη μετά το θάνατο του Rasha και κατηγορείται για ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε πέρα ​​από τα απαραίτητα όρια αυτοάμυνας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Sandër Lleshaj εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.

LIVE: Protesters in #Tirana demand the resignation of the Minister of Interior, Sander Lleshaj, after the murder of Klodian Rasha, 25, by a police officer. #Albania #PoliceBrutality #drejtesiperklodianin pic.twitter.com/VB3C4g8KAO