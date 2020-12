Τεράστια αλλαγή: Έρχεται ο πρώτος μαύρος «Batman»

Σε μία εξαιρετικά τολμηρή κίνηση προχωρά η DC Comics, η οποία ανακοίνωσε ότι έρχεται ο πρώτος μαύρος Batman.

Σε σειρά τεσσάρων κόμιξ, τη στολή του σκοτεινού ιππότη θα φορέσει ο Τιμ Φοξ, ένας χαρακτήρας από το «σύμπαν» της σειράς. Τα κόμιξ θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Gotham's future is in his hands Tim Fox is the Next Batman — meet him before #DCFutureState here https://t.co/GbbqM1esgE pic.twitter.com/yXA5fFoUis