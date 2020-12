Ίαν ΜακΚέλεν: Έκανα το εμβόλιο του κορωνοϊού - Αισθάνομαι «ευφορία» (Photo)

Εμβόλιο κατά του κορωνοϊού έκανε ο Ίαν ΜακΚέλεν δηλώνοντας ότι αυτό που αισθάνεται είναι ευφορία. Ο 81χρονος τόνισε ότι η ύπαρξη των εμβολίων είναι αυτή που τον βοήθησε να φθάσει στην ηλικία που είναι σήμερ,α ενώ δε διστάζει να παροτρύνει και άλλους να κάνουν το εμβόλιο.

«Όποιος έχει ζήσει όσο εγώ, έζησε επειδή έκανε εμβόλια» τόνισε ο ηθοποιός, κάνοντας λόγο για μία... ξεχωριστή μέρα.



«Δεν θα δίσταζα να το προτείνω σε οποιονδήποτε» πρόσθεσε.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc