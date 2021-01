Διαδικτυακή Πρωτοχρονιά με τους διεθνείς RootlessRoot στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Παγκόσμια πρεμιέρα στο YouΤube Channel του Ιδρύματος Ωνάση κάνουν οι διεθνείς RootlessRoot με το έργο «Stones & Bones».

Η αγαπημένη ομάδα χορού, η οποία σημειώνει μια σταθερή παρουσία στις πιο δημοφιλείς σκηνές παγκοσμίως, με το κοινό να την αποθεώνει σε κάθε της παράσταση, έρχεται στις οθόνες μας, χαρίζοντας στους θεατές ένα online θέαμα που θα μείνει αξέχαστο!

Με γρήγορα αντανακλαστικά στα νέα δεδομένα και στους κλειστούς χώρους θεάματος, λόγω πανδημίας, η Στέγη απαντά – εκμεταλλευόμενη τη σύγχρονη τεχνολογία – βάζοντας τα έργα στα «σπίτια» του κοινού.

Το «Stones & Bones» είναι μια παράσταση που κινείται στα όρια χορού και performance concert, αποτίοντας φόρο τιμής στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη μνήμη. Μια ταινία για ψηφιακή προβολή, που φιλοδοξεί να προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία στον θεατή.

Στο νέο έργο των Rootless Root, πέντε ερμηνεύτριες, και συγκεκριμένα η Λίντα Καπετανέα, η Έλενα Τοπαλίδου, η Μάρθα Φριντζήλα, η Hyaejin Lee και η Anna Calsina Forrellad, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, έρχονται αντιμέτωπες στη σκηνή με το μάρμαρο, συνθέτοντας ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση του ανθρώπου σε αντίθεση με την «αιωνιότητα» του μαρμάρου.

Ο Γιόζεφ Φρούτσεκ και η Λίντα Καπετανέα σε συνεργασία με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page επιχειρούν να ανακαλύψουν κάθε άγνωστη πληροφορία σχετικά με αυτό το τόσο ξεχωριστό φυσικό υλικό, του οποίου η χρήση στη σκηνή δεν είναι εύκολη, καθώς το μάρμαρο δεν ανήκει στις θεατρικές συμβάσεις. Βαρύ και άκαμπτο, έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με το ευάλωτο και εύθραυστο του ανθρώπινου σώματος.

Οι δύο αυτές πραγματικότητες συναντιούνται στην κίνηση, προσφέροντας τέχνη! Η υπεροχή της φύσης, από τη μια, και η συνειδητοποίηση του δικού μας θανάτου, από την άλλη, κάνει τον άνθρωπο να γράφει πάνω στο μάρμαρο, να το σμιλεύει με πολλούς και ασυνήθιστους τρόπους, επιχειρώντας να πλησιάσει την αθανασία...

Η παράσταση επρόκειτο να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2020. Ωστόσο, η έξαρση της πανδημίας και τα μέτρα που ακολούθησαν, επέβαλαν την αναβολή της. Τον Σεπτέμβριο του 2020 άρχισαν εκ νέου πρόβες, ωστόσο η παράσταση δεν πρόλαβε ούτε αυτή τη φορά να κάνει πρεμιέρα με κοινό.

Η κινηματογραφημένη εκδοχή της αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μεικτό είδος και παράλληλα να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των παραστατικών τεχνών.

Φυσικά, όλα αυτά μέχρι να υπάρξουν και πάλι οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να χειροκροτήσουμε ξανά τους καλλιτέχνες και συντελεστές της παράστασης σε γεμάτες αίθουσες!

Η παράσταση ξεκινά την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 στις 21.00 και θα παραμείνει διαθέσιμη στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση για 24 ώρες.

RootlessRoot

Από την αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας, οι RootlessRoot επικεντρώθηκαν στη σκηνική αξιοποίηση υλικών, παρά το γεγονός ότι η χρήση τους από τους περφόρμερ δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις.

Στο επίκεντρο του «Stones & Bones» τίθεται το λευκό μάρμαρο, ένα υλικό που αποτελεί το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι πέντε ερμηνεύτριες έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρότητά του και προσπαθούν – με την τέχνη τους – να «συνομιλήσουν» μαζί του.

Η ομάδα κινηματογράφησε όλη τη διαδικασία παραγωγής του έργου, από τη στιγμή που το μάρμαρο κόπηκε μέχρι τη μεταφορά του στη σκηνή της Στέγης και από την ώρα που η παράσταση στήθηκε έως και τη στιγμή που αυτή ολοκληρώθηκε.

Τη δουλειά της ομάδας υποστήριξαν σπουδαίοι ευρωπαϊκοί φορείς από την ίδρυσή της ακόμα, ενώ αργότερα πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες, όπως ο Akram Khan και ο John Parish. Φυσικά, δεν έλειψαν οι περιοδείες σε πολλές χώρες, όπως επίσης σημαντικά βραβεία και διακρίσεις.

Συντελεστές «Stones & Bones»

Καλλιτεχνική διεύθυνση και χορογραφία: RootlessRoot - Λίντα Καπετανέα, Jozef Frucek

Με τις Λίντα Καπετανέα, Έλενα Τοπαλίδου, Μάρθα Φριντζήλα, Hyaejin Lee, Anna Calsina Forrellad

Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μαντζούκης

Μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μανουηλίδης

Σκηνικά και εικαστική επιμέλεια: Thomas Randall-Page, Peter Randall-Page

Σκηνογραφική επιμέλεια: Πάρις Μέξης

Ηχητικός σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Κοστούμια: Isabelle Lhoas

Επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος

Με την υποστήριξη της Iktinos Marmaron

Υποστήριξη περιοδείας: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οργάνωση παραγωγής και περιοδείας: Cultόpια

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι «How Should I Your True Love Know».

Στίχοι: The first of Shakespeare’s Ophelia’s «Mad Songs», Hamlet, Act IV Scene 5.

Κινηματογράφηση

Creative Head: Χρήστος Σαρρής

Κινηματογράφηση: dotmov

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Κάμερα: Ξενοφώντας Βαρδαρός, Λεωνίδας Παπαφωτίου, Γαβριέλα Γερολέμου, Γιώργος Χαρίσης, Σοφία Σφυρή

Μοντάζ: Σοφία Σφυρή

Post Production: Παναγιώτης Παρνασσάς

Μείξη ήχου: Χρήστος Παραπαγκίδης

Οργάνωση κινηματογραφικής παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

INFO

Live YouTube premiere: Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021, 21.00

(Η παράσταση θα παραμείνει διαθέσιμη για 24 ώρες)

Πρόσθετες πληροφορίες / κρατήσεις: onassisHYPERLINK "https://www.onassis.org/el/whats-on/stones-bones".HYPERLINK "https://www.onassis.org/el/whats-on/stones-bones"org