Χάος στις ΗΠΑ - Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο (Videos - Photos)

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το cnn, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μια γυναίκα πυροβολήθηκε στο στήθος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τραυματισμού της.

Ωστόσο πριν από λίγα λεπτά κυκλοφόρησε βίντεο με τους πυροβολισμούς μέσα στο Καπιτώλιο.

BREAKING

Moment woman is shot.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Vid via @TaylerUSA pic.twitter.com/Ej7dV7yTzp — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) January 6, 2021

Όλα ξεκίνησαν μετά την ομιλία του Ρεπουμπλικανού προέδρου στο συγκεντρωμένο πλήθος κι αφού δήλωσε ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, επαναλαμβάνοντας τα περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

Police and Trump supporters are going at it INSIDE of the Capitol. Never thought we’d see something like this pic.twitter.com/MqBJoKYHbP — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

Οι αστυνομικοί απάντησαν με σπρέι πιπεριού, αλλά δεν κατάφεραν να τους σταματήσουν.

«Αυτό είναι το σπίτι μας»

Οι οπαδοί του Τραμπ κρατούσαν αμερικανικές σημαίες και πανό με συνθήματα υπέρ του Τραμπ και φώναζαν: «Αυτό είναι το σπίτι μας».

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, για λόγους ασφαλείας φυγαδεύτηκε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος νωρίτερα αρνήθηκε την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να μην επικυρώσει την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.

Για τον ίδιο λόγο επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον από τις 18:00.

Ένας από αυτούς έφτασε μάλιστα στην Ολομέλεια, όπου κάθισε και φώναζε: «Ο Τραμπ κέρδισε».

Η επιστολή του Μαικ Πενς: «Δεν θα προδώσω τον όρκο μου»

Νωρίτερα μπροστά σε χιλιάδες συγκεντρωμένους οπαδούς του ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο.

«Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές. Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας". Ο Μάικ Πενς όμως δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει την απαίτηση του προέδρου Τραμπ να ανατρέψει την εκλογή, δεσμευόμενος ότι θα ακολουθήσει το Σύνταγμα, προσθέτοντας "ας με βοηθήσει ο Θεός».

Ο Πενς έστειλε επιστολή σε 535 γερουσιαστές και εκπροσώπους στο Καπιτώλιο πριν από την προεδρία του στην έκτακτη συνεδρίαση που θα επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Στην επιστολή του υπογραμμίζει την πίστη του στον ρόλο του κατά τις διαδικασίες στις οποίες υπογραμμίζει ότι πρόκειται για τελετουργικό και προσθέτει ότι δεν περιλαμβάνει την εξουσία "να καθορίσει ποιες εκλογικές ψήφοι πρέπει να καταμετρηθούν και ποιες όχι": "Κατά την κρίση μου, ο όρκος μου να υποστηρίξω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα με εμποδίζει από το να διεκδικήσω μονομερή εξουσία να καθορίσω ποιες εκλογικές ψήφοι πρέπει να μετρηθούν και ποιες όχι".

«Πριν από τέσσερα χρόνια, με την οικογένειά μου γύρω μου, ορκίστηκα να στηρίξω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα. Ο όρκος μου ολοκληρώθηκε με τις λέξεις "ας με βοηθήσει ο Θεός" . Σήμερα θέλω να διαβεβαιώσω τον αμερικανικό λαό ότι θα τηρήσω αυτόν τον όρκο που έκανα προς αυτόν και θα τηρήσω και τον όρκο που έκανα προς τον Παντοδύναμο Θεό», αναφέρει μεταξύ άλλων επισημαίνοντας ότι θα επιβλέψει τη διαδικασία όπως προβλέπουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και η ιστορία. Ας με βοηθήσει ο Θεός" ολοκληρώνεται η επιστολή του.