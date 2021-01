Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «καίει» τον Τραμπ: Μοιάζει τόσο χαρούμενος

Η αποχώρηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο έδωσε την ευκαιρία στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, τη νεαρή ακτιβίστρια για το περιβάλλον από τη Σουηδία να... πάρει το αίμα της πίσω.

Απαντώντας σε παλιότερο σχόλιο του Τραμπ για τη συμπεριφορά της, η Τούνμπεργκ έγραψε στο Twitter, σχολιάζοντας φωτογραφία του Τραμπ την ώρα που ανεβαίνει στο Marine One για να φύγει από την Ουάσινγκτον: «Μοιάζει με έναν πολύ ευτυχισμένο ηλικιωμένο που προσβλέπει σε ένα λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τόσο ωραίο θέαμα».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9