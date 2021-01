Εγκρίθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνιστά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για ανθρώπους άνω των 18 ετών.

Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο που εγκρίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έπειτα από εκείνα των Pfizer/BionTech και Moderna.

EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW