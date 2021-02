Μιανμάρ: Στρατιωτική χούντα ελέγχει τη χώρα - Eκστρατεία «πολιτικής ανυπακοής» (pics/vid)

Ο στρατός της Μιανμάρ έχει αυστηρά υπό τον πλήρη έλεγχό του τη χώρα σήμερα, μία ημέρα μετά το αναίμακτο πραξικόπημα στη διάρκεια του οποίου συνέλαβαν την ηγέτιδα της χώρας Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ενώ οι στρατηγοί δεν έχουν απαντήσει στις πολλές καταδίκες του πραξικοπήματος από τη διεθνή κοινότητα.

Αμφισβητώντας τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, οι στρατιωτικοί κήρυξαν χθες τη Μιανμάρ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα χρόνο, τερματίζοντας αιφνιδιαστικά μια δεκαετή δημοκρατική παρένθεση. H εξουσία βρίσκεται πλέον στα χέρια του στρατηγρού Min Aung Hlaing.

Συνέλαβαν την 75χρονη Αούνγκ Σαν Σου Τσι και άλλα στελέχη του κόμματός της, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, λίγο πριν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Το πραξικόπημα έχουν καταδικάσει πολλές χώρες, ενώ οι ΗΠΑ απείλησαν να επιβάλλουν κυρώσεις στη χώρα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα.

Σήμερα το πρωί στη Ρανγκούν, την οικονομική πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δεν υπήρχε σημαντική στρατιωτική παρουσία, ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν οι στρατιωτικοί για την εξουσία τους, σύμφωνα με παρατηρητές.

Το δίκτυο τηλεφωνίας και το διαδίκτυο λειτουργούν σήμερα και πάλι, έπειτα κάποιες διακοπές χθες, ενώ οι τράπεζες έχουν ανοίξει και πάλι, ενώ μεγάλες ουρές παρατηρούνται έξω από ΑΤΜ.

UPDATE: Military Coup in Myanmar



All #Banks in Myanmar resumed operations nationwide on Tuesday after closing temporarily on Monday when access to the internet was blocked following the military coup. #savemyanmar #militarycoup pic.twitter.com/tWJR1r5wU4 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 2, 2021

Myanmar banks reopen after closing amid military coup: Reuters witness Myanmar banks in the commercial hub of Yangon reopened on Tuesday after halting financial services a day earlier due to poor internet connections after the military seized power in th… https://t.co/zwbHgxqpbE — News from Bangladesh (@banglanews_eng) February 2, 2021

αν και το αεροδρόμιο της Ρανγκούν παραμένει κλειστό.

Οι αγορές και οι δρόμοι, που συνήθως είναι πολυσύχναστοι παρά την πανδημία του κορωνοϊού, ήταν πιο ήρεμοι.

Οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν στη χώρα αυτή που από την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία το 1948 έχει ζήσει σχεδόν 50 χρόνια σε καθεστώς δικτατορίας.

“Οι άνθρωποι φοβούνται να επικρίνουν ανοικτά (το πραξικόπημα), αν και δεν μας αρέσει αυτό που συμβαίνει”, δήλωσε ο Μάουνγκ Ζάου, ιδιοκτήτης ενός κρεοπωλείου.

Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι “βρίσκεται στα χέρια των στρατιωτικών, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά”, υπογράμμισε ένας οδηγός ταξί.

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει καμία πληροφορία σχετικά με το πού κρατείται η πρώην ηγέτιδα της Μιανμάρ, αλλά ούτε οι άλλοι συλληφθέντες.

“Μας είπαν ότι έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο σπίτι της στη Ναϊπιντάου”, την πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δήλωσε ένας βουλευτής του κόμματός της που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. “Ανησυχούμε”, πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στο κτίριο όπου διαμένουν οι βουλευτές.

Ωστόσο το Δίκτυο Νέων της Γιανγκόν, μια από τις μεγαλύτερες ακτιβιστικές οργανώσεις της Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής.

“Το Δίκτυο Νέων της Γιανγκόν (…) κήρυξε και καλεί σε πολιτική ανυπακοή ως απάντηση” στο πραξικόπημα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης στο Twitter, επισημαίνοντας ότι οι γιατροί σε νοσοκομείο της Μανταλέι έχουν επίσης ξεκινήσει αντίστοιχη εκστρατεία.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη γειτονική Ταϊλάνδη όπου διαδηλωτές πυο καταδικάζουν το στρατιωτικό πραξικόπημα συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Today Thailand has the protest to stand against the Coup in Myanmar at the Myanmar Embassy but Thai Government decided to disintegrate the protest by using violence with them. #Myanmarcoup #pic.twitter.com/33taWHYDKJ — (@cryyyy_wy) February 1, 2021

Ανησυχία για τους Ροχίνγκια

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία του ότι το πραξικόπημα στη Μιανμάρ θα επιδεινώσει την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια στη χώρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού χθες Δευτέρα.

Οι διώξεις του στρατού της Μιανμάρ το 2017 οδήγησαν περισσότερους από 750.000 Ροχίνγκια να αναζητήσουν καταφύγιο στο Μπανγκλαντές, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, ζώντας σε άθλιες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ και δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει τον στρατό της Μιανμάρ για εθνοκάθαρση, κάτι που αρνείται.

“Υπάρχουν περίπου 600.000 Ροχίνγκια στην πολιτεία Ραχίν, περιλαμβανομένων 120.000 που είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένοι σε καταυλισμούς. Δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα και έχουν εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης”, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντιζαρίτς.

“Οπότε η ανησυχία μας είναι ότι τα γεγονότα θα επιδεινώσουν την κατάστασή τους”, πρόσθεσε.