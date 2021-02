Αιθιοπία: Σοκαριστικές καταγγελίες για Τιγκράι - Πάνω από 52.000 άμαχοι «σφαγιάστηκαν αδιακρίτως» (Video)

Τουλάχιστον 52.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στη σύρραξη που ξέσπασε στην επαρχία Τιγκράι της Αιθιοπίας τον Νοέμβριο του 2020 και συνεχίζεται, κατήγγειλαν χθες Τρίτη τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

«Πάνω από 52.000 αθώοι άμαχοι, παιδιά, γυναίκες, νέοι, γέροι και ιερωμένοι, σφαγιάστηκαν αδιακρίτως», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Κόμμα Ανεξαρτησίας της Τιγκράι (Tigray Independence Party, TIP), το κόμμα SAWET (Salsay Weyane Tigray) και το κόμμα Μεγάλη Τιγκράι-Μπεϊτόνα (Great Tigray [Baytona]).

Πόλεις και χωριά ισοπεδώθηκαν από το πυροβολικό, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υποδομές λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν, χώροι λατρείας υπέστησαν επιθέσεις, στηλιτεύουν τα τρία κόμματα.

«Οι εξωδικαστικές δολοφονίες και οι ομαδικοί βιασμοί μετατράπηκαν σε καθημερινές πρακτικές», λένε οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.σης.

