Αστυνομικοί έριξαν πρόστιμο σε θύμα απαγωγής, που μόλις το είχε σκάσει, για παραβίαση της καραντίνας

Το περιστατικό συνέβη στην Ταιβάν και μόλις έγινε γνωστό από τον Τύπο προκάλεσε κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση της χώρας. Ένας άνδρας θύμα απαγωγής κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια των απαγωγέων του και να βγει στο δρόμο. Οι αστυνομικοί όμως που τον πέτυχαν να περιφέρεται σαν το αγρίμι, δεν τον πίστεψαν και του έριξαν πρόστιμο για παράβαση των μέτρων.

Μάτια ο άνδρας με το όνομα Τσεν τους εξηγούσε ότι μόλις το είχε σκάσει από το σπίτι των απαγωγέων του και τους ζητούσε βοήθεια. Τα όργανα της τάξης και του νόμου, πιστά στο καθήκον δεν τον άκουγαν αλλά σημείωναν στο μπλοκάκι την παράβαση του κ. Τσεν να κυκλοφορεί στους δρόμους χωρίς μάσκα και να μην τηρεί την καραντίνα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν αργότερα γνωστά ο κ. Τσεν δεν είχε είχε πάρε δώσε με τοκογλύφους αλλά οι μπράβοι τους, τον μπέρδεψαν με άλλονπου δεν είχε εξοφλήσει κάποιο χρέος του. Τον απήγαγαν, τον πήγαν σε μια αποθήκη και τον βασάνιζαν μέχρι να τους δώσει τα χρήματα. Μάταια προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι έπιασαν λάθος άνθρωπος.

Taiwan waives Covid quarantine fine for man who was kidnapped https://t.co/ul14qsp5Kb