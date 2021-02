Μήδεια: «Ένα φως που δεν σβήνει ποτέ» η χιονισμένη Ακρόπολη (Photo)

Σε περιπτώσεις σφοδρής κακοκαιρίας όπως αυτή που ζούμε και έντονης χιονόπτωσης στην Αθήνα, η πιο κλασσική φωτογραφία που κυκλοφορεί στα διεθνή πρακτορεία είναι αυτή με τη χιονισμένη Ακρόπολη.

Είναι εικόνα που συνήθως εντυπωσιάζει.

Σε φωτογραφία που ανέβασε η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στο Twitter, βλέπουμε την Ακρόπολη να στέκει φωτεινή μέσα στο κατάλευκο τοπίο. «There is a light that never goes out» («Υπάρχει ένα φως που δεν σβήνει ποτέ») αναφέρει η λεζάντα της φωτογραφίας, την οποία τράβηξε ο Σταύρος Πετρόπουλος της Alaska Films.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια των Smiths.

Και πράγματι στη φωτογραφία το πεντελικό μάρμαρο του Παρθενώνα φαίνεται σαν να λάμπει, σαν να υπάρχει κάποιος και να το φωτίζει από κάποια μυστική πλευρά.