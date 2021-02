Επίτευγμα γενετιστών: Αναδημιούργησαν είδος κουναβιού εξαφανισμένο εδώ και 30 χρόνια (Video)

Τριάντα δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του, το κουνάβι με τις μαύρες πατούσες γεννήθηκε ξανά, χάρη σε Αμερικανούς γενετιστές.

Η ονομαζόμενη Ελίζαμπεθ Αν γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις 10 Δεκεμβρίου με κλωνοποίηση καθώς χρησιμοποιήθηκε DNA από ένα εκ των τελευταίων μαυροπόδαρων κουναβιών. Το άγριο αυτό είδος κουναβιού (δηλαδή μη οικόσιτο) εξέλιπε πριν τρεις δεκαετίες, αλλά τα χρωμοσώματά του συντηρήθηκαν και τώρα έδωσαν το πρώτο ζώο του είδους, στο Φορτ Κόλινς, του Κολοράντο.

Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, πρόκειται για το πρώτο ζώο σε εξαφάνιση που κλωνοποιείται στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλα είδη των οποίων μπορεί να έχει περισωθεί ο γενετικός κώδικας.

Το μικρό κουνάβι αποτελεί κλώνο ενός κουναβιού ονόματι Γουίλα που απεβίωσε το 1988 αλλά τα απομεινάρια του διατηρήθηκαν από τις πρώτες τότε ημέρες της τεχνολογίας του DNA.

I can't stop looking at this little wiggly wonder! Elizabeth Ann, not only are you the first cloned black-footed ferret, but you are a delight to behold



Video from @nytimes pic.twitter.com/6n889ZFqOH